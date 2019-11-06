شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع تهديدات التشفير وهجمات البرمجيات الخبيثة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث صادر عن شركة أمان الشبكات SonicWall، أن الهجمات الإلكترونية عبر تقنية sandbox قد انخفضت، لكن فى نفس الوقت فقد ارتقعت عدد هجمات تهديدات التشفير وهجمات البرمجيات الخبيثة على إنترنت الأشياء بشكل كبير فى الأرباع الثلاثة الأولى من 2019.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى فيكشف التقرير أن هجمات البرمجيات الخبيثة على أجهزة إنترنت الأشياء قد زادت بنسبة 33٪ إلى 25 مليونا، ومن ناحية أخرى ارتفعت التهديدات المشفرة وتطبيق الويب إلى 58٪ و37٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ومن المثير للاهتمام أن العام شهد انخفاضًا فى الهجمات الإلكترونية التقليدية مثل هجمات التصيد الاحتيالى وهجمات الفدية والبرامج الضارة، ووفقًا للتقرير، تم إطلاق حوالى 7.2 مليار هجوم من البرامج الضارة فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، أى بنسبة انخفاض بلغت 15٪ على أساس سنوي.

وقد تم تمييز هجمات Ransomware على 151.9 مليون هجوم Ransomware، بانخفاض 5٪ مقارنة بعام 2018، وبالمثل انخفضت هجمات التصيد الاحتيالى على مستوى العالم بنسبة 32٪، ووفقًا للتقرير أصبحت الهجمات الآن أكثر استهدافًا للمديرين التنفيذيين وموظفى الموارد البشرية وقادة تكنولوجيا المعلومات.