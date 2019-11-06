شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لواتس آب يوفر دعم إيموجى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق التراسل الفورى واتس آب تحديث جديد لمستخدمى النسخة التجريبية من التطبيق، حيث وفر التحديث الجديد دعم نظام "الإيموجي" الجديد.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص فى أخبار واتس آب، فإن الرموز التعبيرية المضافة على الإصدار التجريبى WhatsApp 2.19.315 متاحة فقط لنظام أندرويد، فيما تشمل الرموز التعبيرية الجديدة وجه التثاؤب، والاختلافات الزوجية وأكثر من ذلك.





وفقًا للقطات التى توفرها WABetaInfo، يأتى ما مجموعه 230 من الرموز التعبيرية الجديدة التى تشمل بعض الاختلافات الجديدة وبعض الرموز التعبيرية الموجودة، وللتذكير، تم نشر الرموز التعبيرية الجديدة التى تمت إضافتها بواسطة منشور مدونة Emojipedia فى فبراير.

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وتتضمن القائمة بعض الرموز التعبيرية الخاصة بالهند مثل المعبد الهندوسى، والعربة الآلية، وديا لامب، وسارى، والتى تشير إلى أديان مختلفة وثقافاتهم، وبخلاف ذلك هناك مجموعة من الحيوانات والطيور مثل Flamingo و Otter و Guide Dog و Waffle و Sloth و Mate و Pinching Hand وألوان البشرة المختلطة الجديدة للأشخاص الذين يمسكون باليدين والركع والكراسى المتحركة اليدوية والكراسى المتحركة الآلية والأذن مع السمع وغيرها من الرموز التعبيرية هى أيضًا جزء من أخر تحديث.

وعلى الرغم من أن هذه الرموز التعبيرية تعد الآن جزءًا من الإصدار التجريبى من WhatsApp، فمن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا على جميع مستخدمى أندرويد.