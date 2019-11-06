تكنولوجيا: تحذيرات من استخدام الليزر لمحاكاة صوت الإنسان واختراق أجهزته الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجموعة من الباحثين نتائج من تجربة تُظهر كيف يمكن تشغيل الأجهزة الذكية التي تتحكم بالصوت عن بُعد باستخدام الليزر المخصص لمحاكاة الكلام البشري.
تجربة الليزر
وأعلن الباحثون أنهم تمكنوا من التحكم في صفحة Google الرئيسية، وأمروها بفتح باب الجراج الذكى عن بعد من مبنى منفصل على بعد 230 قدمًا.
وهناك الكثير من الأجهزة العرضة لذلك بما فيها مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام أندرويد وكذلك أجهزة أيفون و iPad.
وقد أجريت التجارب من جانب مجموعة من العلماء من جامعة ميشيغان وجامعة الاتصالات الكهربائية في طوكيو، وقال تاكيشي شوجروا من جامعة الاتصالات الإلكترونية في طوكيو: "من الممكن جعل الميكروفونات تستجيب للضوء كما لو كانت أصوات صحيحة".
وهذا يعنى أن أى شىء يعمل على الأوامر الصوتية سيعمل من خلال هذ الليزر، وقد أجرى شوجروا الاكتشاف الأولي أثناء إجراء التجارب على جهاز iPad الخاص به واكتشف أن الميكروفون الخاص به سوف يترجم ضوء الليزر إلى صوت.
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