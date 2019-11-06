أخطر عاصفة جوية تضرب مصر

كشف الدكتور محمد شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد بداية نوة المكنسة على السواحل الشمالية للبلاد، حيث تستقبل محافظات الجمهورية نوة المكنسة والتي تبدأ يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 وتستمر النوة لمدة 4 أيام حتي يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، كما أنه توجد نوات أخرى بخلاف المكنسة على مدار العام، مؤكدًا أنها تستمر لمدة 3 أيام بداية من بعد غدِ الأربعاء وحتى نهاية الجمعة.

وتستمر نوة المكنسة لمدة ٣ أيام، وصاحبها خلال السنوات السابقة موجات أمطار غزيرة على المناطق التي تضربها طوال فترة النوة.

وأوضح شاهين، أن هذه النوات تحدث في توقيتات معينة من العام، مشددًا على أنه ليس بالضرورة أن تصاحب هذه النوات موجات طقس عنيفة سواء متعلقة بالأمطار أو الرياح: "مش لازم حاجة سيئة تحصل وقت النوة".

وأشار إلى أنه في أحيان كثيرة تأتي هذه النوات دون أن تكون مصحوبة بتغيرات في حالة الطقس كما أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في منطقة الإسكندرية وساحل البحر المتوسط.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود توابع لنوة المكنسة تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وفيما يلي معلومات عن نوة المكنسة التي تحذر منها الأرصاد الجوية..

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- تستمر نوة المكنسة 4 ايام من 16 إلي 20 نوفمبر.

- تضرب محافظات الاسكندرية ودمياط والسواحل على امتداد المحافظتين.

- يصاحب نوة المكنسة سقوط أمطار غزيرة على العديد من محافظات الوجة البحري ومحافظات شمال البلاد وسواحل البحر الأبيض المتوسط.

- أعمال الصيد والملاحة تتوقف خلال فترة النوة وتُعلن حالة الطوارئ البحرية على امتداد ساحل البحر المتوسط.

- تتسبب نوة المكنسة في ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 4 أمتار ونصف إلى 6 أمتار.

- يصاحب النوة نحرًا في الشواطئ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع موج البحر وشدته.

- تصل سرعة الرياح خلال أيام نوة المكنسة لـ40 عقدة.