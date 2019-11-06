أبرز 5 بدائل لتطبيق فوتوشوب على جهاز آيباد 

أخيرًا وبعد طول انتظار؛ أطلقت شركة (أدوبي) Adobe يوم أمس تطبيق (فوتوشوب) Photoshop لحواسيب آيباد اللوحية من آبل، ولكنه متوفر كجزء من مجموعة خدمات أدوبي السحابية Adobe Creative Cloud القائمة على الاشتراك؛ وهذا يعني أنه سيكلفك ما يصل إلى 120 دولارًا سنويًا.

ولكن بدلاً من دفع هذه الرسوم، نقدم لك اليوم مجموعة بدائل لفوتوشوب على آيباد منها ما هو أرخص سعرًا، ومنها المجاني تمامًا، وهذا سيكون مفيدًا لك خصوصًا إذا كانت ميزانيتك مقيدة، أو كان احتياجك لتحرير الصور محدودًا.

فيما يلي أبرز 5 بدائل لتطبيق فوتوشوب يمكن لمستخدمي أجهزة آيباد الاعتماد عليها:

1- تطبيق Affinity Photo:

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يعتبر تطبيق Affinity Photo من أكثر تطبيقات تحرير الصور احترافية، فهو نسخة مطورة لحواسيب آيباد من برنامج Affinity Photo الذي يعمل على أجهزة ماك، ويُعد المنافس الأقوى لبرنامج فوتوشوب، كما أنه جاء ضمن قائمة آبل لأكثر تطبيقات آيباد المدفوعة تنزيلًا لعام 2018.

يوفر هذا التطبيق العديد من الأدوات، والمزايا، والفلاتر اللازمة للتعامل مع الصور، وتحريرها، مما يجعله الخيار الأول بالنسبة للمصورين المحترفين، والمصممين، والفنانين الرقميين، كما يتمتع أيضًا بواجهة مستخدم بسيطة تتيح للمبتدئين استخدامه.

يدعم التطبيق تحرير الصور بزاوية 360 درجة، ويدعم العمل مع جميع صيغ الصور مثل: PNG، وTIFF، وJPG، وGIF، وSVG، وEPS، و EXR، وHDR، وكذلك يدعم استيراد وتصدير الملفات بصيغة PSD حتى تتمكن من مواصلة العمل عليها في برنامج الفوتوشوب.

الأهم أن تطبيق Affinity Photo يدعم استخدام القلم الإلكتروني Apple Pencil وذلك بخلاف تطبيق فوتوشوب الذي لم تصل له هذه الميزة بعد، ويتكامل مع (آي كلاود) iCloud لإدارة الملفات، وتخزينها، ومشاركتها بسلاسة.

التطبيق متاح على آب ستور بسعر 9.99 دولارًا فقط ويمكنك تحميله من هنا.

2- تطبيق Procreate:

يقدم هذا التطبيق المئات من الُفرش Brushes المتنوعة والحساسة للضغط، بالإضافة إلى نظام الطبقات المتقدم، والسرعة المذهلة لمحرك التلوين Silica M الذي ينتج عنه ألوان 64 بت، وبذلك يمنحك Procreate كل ما تحتاجه لتحرير الصور، وإنشاء رسومات تعبيرية، ولوحات غنية، ورسوم توضيحية رائعة.

يدعم التطبيق ميزة QuickMenu القابلة للتخصيص التي تجمع جميع أدواتك المفضلة في مكان واحد، وميزة QuickShape لإنشاء أشكال مثالية لحظيًا، وأكثر من 50 إعدادًا قابل للتخصيص لكل فرشاة. كما يدعم استيراد وتصدير الملفات بصيغة PSD.

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التطبيق متاح على آب ستور بسعر 9.99 دولارًا فقط ويمكنك تحميله من هنا.

3- تطبيق Polarr:

من بين جميع التطبيقات المدرجة في هذه القائمة؛ يعتبر تطبيق Polarr محرر الصور الأكثر تنوعًا وقوة، حيث يمنحك مزيدًا من التحكم في التأثيرات التي يمكنك استخدامها مع الصور واختيار الألوان، وكذلك أدوات تعزيز تلقائية متقدمة، كما يسمح لك بإنشاء فلاتر مخصصة تُسمى أنماط ديناميكية داخل المحرر.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور ويمكنك تحميله من هنا، كما يمكنك الاشتراك للوصول إلى جميع الأدوات والفلاتر الاحترافية المتوفرة في التطبيق بسعر 2.49 دولارًا شهريًا، أو 23.99 دولارًا سنويًا.

4- تطبيق Canva:

معظم التطبيقات المدرجة في هذه القائمة هي أشكال مختلفة لتطبيقات مماثلة لفوتوشوب، ولكن تطبيق Canva مختلف إلى حد ما لأنه متاح أيضًا كتطبيق ويب، كما أنه يساعدك على إنشاء تصميمات مذهلة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، حتى لو لم تكن خبيرًا في التصميم.

يضم التطبيق أكثر من 60 ألف قالب صممها محترفون، لتختار منها ما يناسبك ومن ثم تبدأ في التعديل في الصور والنصوص، كما يمكنك استخدام محرر الصور المجاني لتطبيق الفلاتر المناسبة، وتغيير السطوع وإضافة التأثيرات.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور ويمكنك تحميله من هنا، كما يمكنك شراء حزم إضافية من داخل التطبيق.

5- تطبيق Adobe Photoshop Mix:

تقدم أدوبي تطبيق Photoshop Mix المجاني لإنشاء ومشاركة الصور والتصاميم المهنية متعددة الطبقات بسهولة خلال دقائق على أجهزة آيفون أو آيباد بالإضافة إلى أنه متوافق مع Photoshop.

يدعم التطبيق العديد من الفلاتر الاحترافية، ومجموعة متكاملة من أدوات التعديل مثل: تعديل التباين contrast، والتعرض exposure، وموازنة اللون الأبيض، والجمع بين صور متعددة والعمل على طبقات متعددة، وأوضاع مزج مختلفة حتى تحصل على الشكل الذي تريده، كما يتضمن Mix بعض أوضاع المزج الأكثر شيوعًا من Photoshop CC.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور ويمكنك تحميله من هنا.