صفقة اليوم.. احترف إعلانات جوجل ولينكدإن ويوتيوب مع خصم 94%

الحزمة الكاملة للإعلانات الرقمية The Complete Digital Advertising Super Bundle.

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 26.

المدة: 8 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة في إنشاء وإدارة حملات إعلانية قوية وفعالة على ثلاث منصات أساسية وهي: جوجل، ويوتيوب، ولينكدإن.

كما ستساعدك على توسيع نطاق جمهورك من خلال الاستهداف، وتجنب منافسيك، وبناء جمهور خاص بك، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للحصول على الأداء الأمثل للحملات الإعلانية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1497 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 78.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يتغير عالم الإعلانات الرقمية كل عام تقريبًا؛ وذلك من خلال ظهور تقنيات جديدة للإعلانات، وتطور خوارزميات، وإستراتيجيات الإعلانات على المنصات، والابتكار الدائم في طرق الوصول إلى العملاء المحتملين، ولذلك يجب عليك متابعة كل هذا باستمرار حتى تتمكن من تطوير عملك.

سواء كنت تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، أو ترغب في معرفة الأساسيات للترويج لنشاطك التجاري فإن الحزمة التدريبية (The Complete Digital Advertising Super Bundle) ستساعدك على احتراف إستراتيجيات الإعلانات الرقمية الأكثر أهمية اليوم، مع خصم يصل إلى 94%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1497 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 87.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 3 دورات تدريبية، و26 درسًا، وما يصل إلى 8 ساعات من المحتوى، لتغطية كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف الإعلان على ثلاث منصات أساسية وهي: جوجل، ويوتيوب، ولينكدإن.

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ستساعدك هذه الحزمة في إنشاء وإدارة حملات إعلانية قوية وفعالة على ثلاث منصات أساسية وهي: جوجل، ويوتيوب، ولينكدإن. كما ستساعدك على توسيع نطاق جمهورك من خلال الاستهداف، وتجنب منافسيك، وبناء جمهور مستقل خاص بك، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للحصول على الأداء الأمثل للحملات الإعلانية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إعلانات جوجل Google Ads – التي تستحوذ على ثلاثة أرباع عائدات إعلانات محركات البحث – لتتعلم كيفية وضع أهداف واقعية للإعلانات، وتوسيع نطاق جميع أنواع الحملات لتحصل على النتائج التي تريدها.

والدورة الثانية حول (الإعلان على لينكدإن) LinkedIn Advertising والتي تعلمك كيفية الاستفادة من هذه المنصة، وكيفية تجنب الأخطاء واستهداف جماهير محددة، واختبار الأداء الأمثل، والقيام بصفقات وعروض من شأنها أن ترفع العائد من الاستثمار ROI.

أما الدورة الثالثة فهي مخصصة لإعلانات يوتيوب، حيث ستتعلم طريقة مكونة من 7 خطوات لإنشاء إعلانات فيديو قوية، مع التعرف على كيفية استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفريدة في يوتيوب، حتى تتمكن من بناء الكلمات المفتاحية التي ستقوم بتضمينها في إعلانات الفيديو لجذب المستخدمين الذين تستهدفهم.

الحصول على الصفقة: من هنا.