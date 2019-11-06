فيسبوك قد تطلب فيديو لوجهك للتأكد من هويتك

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر أداة جديدة لمكافحة تزوير الحسابات.

وقالت المهندسة (جين مانتشون وونج) في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: “فيسبوك تعمل على التحقق من الهوية باستخدام التعرف على الوجوه، إذ تطلب من المستخدمين أخذ صورة ذاتية (سيلفي) في اتجاهات مختلفة”.

ونشرت وونج – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر، وإنستاجرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطات شاشة للاختبار الجديد. وأظهرت أن الأداة تعمل على الفيديو للتحقق من هوية المستخدم، إذ تطلب منه تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لوجهه من أجل “التأكد من هويتك والتحقق من أنك شخص حقيقي”.

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وأظهرت لقطات الشاشة التي نشرتها وونج أيضًا أن الميزة تطلب من المستخدمين إبراز جانبي الوجه في مقاطع الفيديو القصيرة. ومع أن وونج تعتقد أن الميزة تركز على التعرف على الوجوه، إلا أنها لا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت الميزة تستهدف فقط التأكد من أن صاحب الحساب بشر أمام الكاميرا. وتؤكد الصور أيضًا أن مقاطع الفيديو القصيرة التي يرفعها المستخدم إلى فيسبوك يُحتفظ بها لمدة 30 يومًا بعد التأكد من هويته.

ومع أن فيسبوك لم تؤكد أو تنفي اختبار هذه الميزة، إلا أنه يُعتقد أنه من غير المفاجئ أن تستكشف الشركة طرائق جديدة للحماية من برامج الروبوت (بوت) وغيرها من الحسابات المزيفة. وقد أزالت الشبكة الاجتماعية بالفعل أكثر من ملياري حساب مزيف في النصف الأول من العام الحالي وحده، وقد توقع بعض النقاد أن مشكلة الحسابات الوهمية التي تعاني منها فيسبوك أكبر مما هو معلن.