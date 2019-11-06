شاومي تطلق رسميًا Mi Watch المستنسخة من ساعة آبل

كشفت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات رسميًا عن أول ساعة ذكية لها تسمى Xiaomi Mi Watch، والتي تشبه إلى حد كبير ساعة آبل الذكية Apple Watch، لكن مع نظام تشغيل جوجل Google Wear OS بأسعار تبدأ من 185 دولارًا أمريكيًا.

وكانت التسريبات الصادرة في الأسبوع الماضي قد وفرت لمحة عن ساعة Mi Watch ومدى التشابه مع ساعة آبل الذكية، وتتنافس شاومي مع آبل للحصول على المركز الأول في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وقد جعلت المنافسة أكثر إثارة للاهتمام اليوم عبر إطلاق هذه الساعة.

وتأتي الساعة مع شاشة لمس مستطيلة منحنية، إلى جانب تاج للتمرير، وزر على شكل حبة في الأسفل، بشكل مماثل لما هو موجود في جهاز آبل، كما أن هناك ميكروفون لإجراء المكالمات أو تسجيل الملاحظات الصوتية، ومكبر صوت للاستماع إلى المكالمات الواردة أو الموسيقى.

وتحتوي الساعة على شاشة من نوع AMOLED مقاس 1.78 إنشًا بكثافة 326 بيكسلًا في الإنش الواحد، وتوفر ميزة التشغيل دائمًا، وتعمل بواسطة واجهة MIUI for Watch، وهو نظام تشغيل شاومي للأجهزة القابلة للارتداء، المستندة على نظام التشغيل Google Wear OS.

ووفرت شاومي أكثر من 40 تطبيقًا مدمجًا للساعة، بما في ذلك إصدارات قليلة الحجم من تطبيقات المهام والمسجل والملاحظات، ولدى MIUI For Watch متجر تطبيقات خاص بها المفتوح الآن لمطوري التطبيقات.

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وهناك بطارية بسعة 570 ميلي أمبير، والتي تدعي شاومي أنها تسمح للساعة بالعمل لمدة 36 ساعة من الاستخدام، كما أنها مدعومة بمعالج Snapdragon Wear 3100 من كوالكوم، مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومزودة بسعة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت.

وتتميز الساعة بوظائف الشبكة اللاسلكية والبلوتوث، إلى جانب ميزة NFC و GPS وميزة مراقبة معدل ضربات القلب ودعم شريحة الاتصال الرقمية eSIM للاتصال بشبكة 4G، مما يسمح لها بالعمل بشكل مستقل تمامًا عن الهاتف الذكي.

وتتنوع مجموعة الميزات مع العديد من الوظائف الصحية، بما في ذلك مستشعر الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وممارسة التمارين، إلى جانب ميزة تسمى مراقبة طاقة الجسم، وتسوق شاومي للساعة الجديدة على أنها هاتف صغير على معصمك.