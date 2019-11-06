يوتيوب تطلق Super Stickers لدعم أصحاب القنوات

أعلنت شركة يوتيوب اليوم الثلاثاء عن الإطلاق العالمي لميزتها الجديدة (الملصقات الممتازة) Super Sticker، وذلك في مسعى منها لتوسعة الطرائق التي يمكن لمنشئي المحتوى من خلالها كسب المال.

وأوضحت يوتيوب أن الملصقات الجديدة تستهدف معجبي الصفحات الذين يريدون التواصل وإظهار الدعم مع القنوات المفضلة، وذلك على غرار ميزة الدعم المادي الحالية في الدردشة: (الدردشة الممتازة) Super Chat التي تقول الشركة: إنها توفر طريقة ممتعة لتفاعل منشئي المحتوى والمعجبين معًا خلال الدردشة المباشرة”. ويمكن شراء رسائل Super Chat لإبراز الرسائل ضمن الدردشة المباشرة.

ولكي يتمكن منشئو المحتوى من الاستفادة من هاتين الميزتين، يجب أن يكون لديهم أكثر من 1,000 مشترك، وذلك في عدد من الدول التي تُدعم فيها هذه المزايا. وكانت يوتيوب قد أطلقت ميزة Super Chat قبل نحو 3 سنوات لتساعد منشئي المحتوى على الحصول على عائدات مادية إضافية من بعض مشتركي القناة الداعمين.

ومنذ إطلاق ميزة Super Chat – التي تميز رسائل المستخدمين بلون خاص، وتظل مثبتة على شريط الدردشة لمدة زمنية محددة بحسب مبلغ الشراء الذي يختاره المستخدمين – فقد استفادت منها أكثر من 100,000 قناة، وفي بعض الأحيان بلغ عدد العائدات منها 400 دولار أمريكي في الدقيقة، حسب قول يوتيوب.

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أما ميزة Super Stickers الجديدة، فهي مستوحاة من ميزة مشابهة لدى خدمة بث الألعاب (تويتش) Twitch – المملوكة لشركة أمازون – وهي تسمح للمستخدمين باستخدام ملصقات متحركة خاصة ضمن الدردشة مقابل دفع مبلغ مادي يذهب إلى صاحب القناة.

وقالت يوتيوب: إن Super Stickers سوف تشمل العديد من الفئات، بما في ذلك: اللعب، والأزياء، والجمال، والرياضة، والموسيقى، والطعام. وعند الإطلاق سوف تُتاح 8 حزم مختلفة من الملصقات، 5 منها متحركة.

وأضافت الشركة أن حزم الملصقات الجديدة سوف تتوفر لخمس لغات: الإنجليزية، والفرنسية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية، وسوف تتوفر على الفور لجميع منشئي المحتوى الذين يستخدمون ميزة Super Chat في نحو 60 بلدًا. أما أسعار الملصقات، فتبدأ من 99 سنتًا، وحتى 50 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن يوتيوب كانت قد أعلنت عن ميزة Super Stickers أول مرة خلال حدث VidCon في شهر تموز/يوليو الماضي، وقالت وقتئذ: إنها قادمة في وقت لاحق من عام 2019. وكانت خلال الفترة الماضية تختبرها مع عدد من منشئي المحتوى.

كما يُشار إلى أن ميزتي Super Chat، و Super Stickers ليستا الوحيدتين في إستراتيجية يوتيوب لدعم منشئي المحتوى، إذ توفر لهم أيضًا طرائق أخرى، مثل عضويات القنوات Memberships، والترويج للمنتجات، والعروض الأولية.