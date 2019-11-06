هواوي تدعو أشهر مخترقي الهواتف في العالم إلى اجتماع سري

أفاد موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني اليوم الثلاثاء بأن شركة هواوي طلبت من أشهر مخترقي الهواتف الذكية في العالم حضور اجتماع سري في مدينة ميونيخ الألمانية في وقت لاحق من الشهر الحالي، وذلك في محاولة منها لجذب اهتمام الحكومات العالمية.

ونقل الموقع عن مصادره أن الاجتماع سوف يُجرى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأن الشركة الصينية تعتزم تكريس الاجتماع السري لعرض برنامج المكافآت الخاص باكتشاف الثغرات، الذي يسمح لهم بالحصول على جوائز مادية مقابل اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجات الشركة.

وقالت المصادر: إن برنامج المكافآت الخاص بهواوي سوف يُركز على الأجهزة المحمولة السابقة، والقادمة، بالإضافة إلى نظام تشغيل الأجهزة المحمولة: “هارموني” HarmonyOS الذي قد تلجأ إليه هواوي بديلًا عن نظام أندرويد التابع لشركة جوجل.

يُشار إلى أن هواوي لن تكون الأولى في إطلاق برنامج المكافآت، إذ إن منافساتها في سوق الهواتف الذكية، بما في ذلك: جوجل، وآبل، وسامسونج، تقدم برامج مكافآت خاصة بها.

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وتأتي هذه الخطوة في ظل ازياد الضغط على هواوي بسبب علاقتها بالحكومة الصينية. وقد نفت الشركة مرارًا وتكرارًا المزاعم التي تقودها الولايات المتحدة بأنه قد تُجبر على التجسس نيابة عن بكين. ولكن هذا لم يمنع إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) من فرض العقوبات التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي. وقد دفع هذا الضغط شركات؛ مثل: جوجل إلى سحب دعمها لنظام أندرويد الذي تعتمد عليه هواوي في هواتفها، مما دفع عملاق التقنية إلى إيجاد، أو بناء بدائل.

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ووصف أحد مصادر موقع (تك كرنش) هذا الحدث بأنه يشبه اجتماعًا سريًا استضافته شركة آبل في شهر آب/أغسطس، حيث سلم عملاق التقنية أشهر باحثي الأمن الإلكتروني نسخ خاصة من آيفون لاختراق نقاط الضعف الأمنية، والعثور عليها. ووفقًا للمصادر، فإن هواوي تحاول من خلال اجتماعها السري أن تثبت للحكومات صدقها ورغبتها في العمل مع المخترقين والباحثين الأمنيين لتعزيز أمان منتجاتها.