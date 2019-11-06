شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال جوجل يطالبون الشركة بخفض الانبعاثات للمستوى صفر بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أكثر من 1137 عاملا بشركة جوجل على خطاب مفتوح يدعو الشركة إلى استحضار وتنفيذ خطة مناخية على مستوى الشركة، حيث يطالبون باستراتيجية تتضمن أربعة عناصر على وجه الخصوص، على رأسها القدرة على تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2030.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أعلنت جوجل أنها ستستثمر ملياري دولار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، لكن العمال ربما يعتقدون أن الشركة يمكنها أن تحقق نتائج أفضل، حتى أنهم أشاروا إلى مقال للمراسلة البيئية "ليزا سونج" نقول "إن اعتمادات الكربون للحفاظ على الغابات قد يكون أسوأ من لا شيء".

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كما يدعو العمال إلى مقاطعة العديد من الشركات المسئولة عن الوقود الإحفورى، خاصة وأن جوجل يوفر خدمات السحابة والذكاء الاصطناعى لبعض أكبر شركات النفط في العالم، وبعد ذلك ، يريد العمال خطة توفر "تمويلًا صفريًا لمراكز الفكر والرفض وسياسة الضغط".

ويفصل تقرير نشرته صحيفة The Guardian في شهر أكتوبر مساهمات جوجل "الكبيرة" لدعم منكرو تغير المناخ، وبحسب ما ورد تضمنت الجهات المتلقية معهد المشاريع التنافسية (CEI) ، الذي كان له دور أساسي في جعل الإدارة تنسحب من اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وأخيرًا ، يطالب العمال باستراتيجية "لا تتعاون مطلقًا مع كيانات تمكن من سجن أو مراقبة أو تهجير أو اضطهاد اللاجئين أو مجتمعات الخطوط الأمامية" وقالوا إن هذه المطالب حددها عمال في الصناعة.