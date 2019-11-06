كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Coffeejack pocket barista” أصغر آلة إسبرسو في السوق

متابعة-سنيار: جمع نظام إعداد القهوة المحمول الجديد المسمى “Coffeejack” أكثر من 100000 جنيه إسترليني عبر Kickstarter وذلك بفضل أكثر من 200 مؤيد مع بقاء 46 يوما في حملته.

توفر آلة الإسبرسو باريستا طريقة صديقة للبيئة للاستمتاع بقهوتك دون الحاجة إلى حاضن القهوة أو الكهرباء أو المواد الاستهلاكية، في أي وقت وفي أي مكان.

تستخدم الآلة تقنية الهيدروليك الدقيقة التي توفر 9 أعمدة ضغط زائدة وقادرة على استخراج قدر كبير من قهوة الإسبريسو بحجم 14 جرام.

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وقال مطورو الآلة في HRIBARCAIN ومقرها بريستول داخل المملكة المتحدة: “لقد سئمنا من الاستثمار في أجهزة صنع القهوة المحمولة باهظة الثمن دون الحصول على نفس جودة قهوة الإسبريسو التي يمكن أن نحصل عليها فقط من المقهى، كما أننا سئمنا من استخدام أكواب تسيء للبيئة، لذلك فكرنا في إنشاء آلة تمكننا من الحصول على قهوة رائعة وتساعد البيئة في نفس الوقت.

إنها في الواقع أصغر آلة إسبرسو في السوق (ارتفاع 100 ملم فقط)، لكن الأهم من ذلك أنها تنتج قهوة ذات جودة عالية.