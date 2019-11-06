كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا غيرت Facebook شعارها ؟

متابعة-سنيار: قامت شركة فيسبوك بتغيير شعارها ووضع التصميم الجديد على منتجاتها لإظهار أنها مختلفة عن تطبيق Facebook.

يقدم الشعار الجديد، الذي كشف النقاب عنه يوم الاثنين، تصميما جديدا يشمل المظهر بالكامل.

وخلال الأسبوعين المقبلين، ستبدأ شركة الفيس بوك بوضع الشعار الجديد على منتجات الشركة.

كما يستخدم الشعار الجديد خلال الفترة القادمة في عملية التسويق لمنتجات وخدمات الشركة، على أن يتميز الشعار بتصميم ديناميكي يمثل منتجات وخدمات الشركة المتنوعة.

ينطلق شعار الفيس بوك الجديد على منتجات الشركة بحروف كبيرة وتصميم يختلف عن تصميم شعار التطبيق، الذي ظهر في السابق على الواتس اب، والإنستغرام، والماسنجر، وتطبيق الفيس بوك، وOculus، وPortal إلى جانب Calibra.

وقال أنطونيو لوسيو، مدير التسويق في Facebook: “إننا نقدم شعارا جديدا ونجعل شركة Facebook أكثر اختلافًا عن تطبيق Facebook، والذي سيحتفظ بعلامته التجارية”.

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كما أخبر مدير التسويق في Facebook بلومبرج أنه يعتقد أن إضافة علامة Facebook التجارية إلى خدماته الأخرى سيتيح لعدد أكبر من الناس رؤية Facebook، الشركة، بشكل إيجابي.

ورغم أن هذا التغيير قد يبدو غريبا، حيث أن الشعار الأزرق أصبح جزءا بارزا من علامته التجارية، إلا أنه قد يكون إيجابيا للشركة التي تواجه حاليا العديد من التحقيقات بشأن الخصوصية.

وقد زاد موقع Facebook تدريجيا من سيطرته على واتس آب و إنستغرام، حيث كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Facebook في وقت سابق من هذا العام أنه يعتزم دمج البنية التحتية الأساسية مع Facebook و Instagram و WhatsApp لتمكين المراسلة بين الخدمات الثلاث، كما أضافت الشركة رسميا أيضا ” Facebook” إلى أسماء Instagram و WhatsApp.

تكهن البعض بأن حفاظ الشركة على سمعة خدماتها الأخرى قد يساعد في حماية Facebook من أي تفكك محتمل.

وطالما أن WhatsApp و Instagram قادران على العمل بشكل مستقل نسبيا عن شركتهما الأم، فقد يكون للمنظمين حجج أكثر إقناعا لمطالبة Facebook بتحويلها إلى شركات منفصلة، ولكن كلما تم دمج البنية التحتية والعلامة التجارية لـ Facebook مع هذه الخدمات، زادت صعوبة العملية.