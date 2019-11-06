كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أخيراً “Adobe” تصدر فوتوشوب على “iPad”

متابعة-سنيار: إلى جانب التمكن من الوصول إلى ملفات Photoshop وتعديلها أثناء التنقل، فقد تمت إعادة تصميم إصدار iPad “مع تجربة مستخدم جديدة تم إعادة تصميمها بالكامل من أجل iPad مع اللمس والتنقل بشكل أفضل”، وفقا لـ “بام كلارك”، مدير إدارة المنتجات في Adobe.

تم انتظار وصول برنامج Photoshop على iPad منذ وقت طويل، مع ظهور شائعات في صيف 2018 وإعلان الإصدار الرسمي الذي صدر قبل عام.

كما أعلنت كلارك عن إصدار جديد من إصدار Photoshop لسطح المكتب، والذي يتضمن Sensei AI الجديد و “توسيع كبير” لنظام الوثائق السحابية من Adobe. يتضمن هذا التحديث دعما لملفات PSD و Adobe Aero.

ولكن في الحقيقة، فإن التركيز الكبير هنا هو iPad، لأن Adobe يستخدم نفس الكود الأساسي في كل من iPad ونسخة سطح المكتب.

يقول Adobe: “يمكنك فتح نفس PSD وتحريره في Photoshop على سطح المكتب أو iPad دون القلق بشأن التحويلات أو الضغطات أو الواردات أو الصادرات.” وهذا النظام الجديد يعني أنه يتم حفظ عملك تلقائيا في السحابة.

Adobe حريص أيضا على التأكيد، على أن “هذه هي البداية”. بمعنى آخر، لا يدعم إصدار iPad بعد كل ما هو متاح على إصدار سطح المكتب.

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الإصدار 1.0 “يركز على التركيب، والتنقيح الأساسي، والتغطية، والمهام الشائعة وسير العمل التي نعرفها ستكون مفيدة لمعظم مستخدمي Photoshop.”

ومع ذلك، وعدت Adobe بإضافة المزيد من القدرات بمرور الوقت بناءا على كيفية استخدام إصدار iPad فعليا.

كما أعلنت الشركة في مؤتمرها السنوي أن Illustrator سيصل أيضا إلى iPad في وقت ما في عام 2020.

إذا كنت مشتركا بالفعل في Photoshop، فمن الأفضل أن تقوم بتنزيل التطبيق على iPad الخاص بك، أو تجربة النسخة التجريبية المجانية.