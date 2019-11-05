شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: %50 من مسئولى الشركات العالمية يؤكدون عدم استعدادهم للتصدى للهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تحدث أكثر من 4000 من الهجمات الإلكترونية يوميًا في جميع أنحاء العالم، يقول المسئولون التنفيذيون في أكثر من نصف المؤسسات فى جميع أنحاء العالم إنهم ليسوا مستعدين للهجمات الإلكترونية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد تقرير جديد أن 49% فقط من مسئولى أمن المعلومات يؤمنون بقدرة شركاتهم على التصدى لحوادث الاختراق.

وتبين أن المديرين التنفيذيين فى الولايات المتحدة هم الأكثر ثقة، حيث ذكر 72% أنهم مستعدون تمامًا، لكن ربع المنظمات في اليابان فقط قالوا إن بإمكانهم التعامل مع الهجمات الإلكترونية.

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وقد تم إصدار تقرير Cyber Trendscape 2020 من جانب شركة الأمن السيبراني FireEye التي استطلعت عدد 800 من كبار مسئولى أمن المعلومات وكبار المسئولين التنفيذيين الآخرين في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وكان الهدف من هذه المبادرة هو تحديد الاتجاهات التي تؤثر على قرارات الأمن السيبراني، وأولويات الأمن السيبراني الأعلى لعام 2020 وما بعده، وتركيز استراتيجيات تخفيف المخاطر، وتسليط الضوء على المعتقدات والتصورات الشاملة التي يتبناها كبار المسؤولين التنفيذيين فيما يتعلق بحالة الإنترنت.

فيما اعترف 4% من بين الأشخاص غير المستعدين للهجمات الإلكترونية، أنهم ليسوا جاهزين على الإطلاق لأي نوع من الاختراقات أو اختراق البيانات، وعلى الرغم من أن هذا لا يبدو كعدد كبير، إلا أنه يمثل واحدًا من كل 25 مؤسسة حول العالم.