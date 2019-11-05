شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعمل على تقنية جديدة للتحقق من الهوية بالتعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن جميع شركات التقنية الكبرى تقوم بنشر أنظمة المصادقة البيومترية في خدماتها، ورغم أن ذلك قد يكون له سلبيات، إلا أنه بالتأكيد أكثر ملاءمة من كتابة كلمات المرور، ولقد أدرك فيس بوك إمكانية وجود نظام مصادقة بيومتري وهو الآن بصدد نشره على فيس بوك.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن فيس بوك يختبر حاليا التحقق من الهوية المستند إلى التعرف على الوجه، ولإعداد التحقق من الهوية المستند إلى التعرف على الوجه، سيحتاج المستخدمين إلى التقاط صور شخصية تبحث في اتجاهات مختلفة.

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ومع ظهور نظام التعرف على الوجه الجديد في الصورة، لن يحتاج مستخدمى فيس بوك بعد الآن إلى الشعور بمشاكل عند كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور في كل مرة يحاولون فيها تسجيل الدخول إلى فيس بوك، فلاستخدام نظام التعرف على الوجه كوسيلة لتسجيل الدخول إلى فيس بوك، فأنت بحاجة إلى هاتف ذكي يدعم التعرف على الوجه.

يذكر أن جوجل أضافت مؤخرا نظام المصادقة البيومترية إلى Google Pay، مما يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال دون استخدام رقم التعريف الشخصي، لكن ميزة فيس بوك في الوقت الحالي في مرحلة الاختبار، وبالتالي قد يستغرق فيس بوك بعض الوقت قبل أن يعرض الميزة على الجمهور.