ابرز مميزات Miui 11 و التجديدات في الواجهة بعد اصدارها رسمياً

Miui 11 قد كثر الكلام عنها في الفترة الأخيرة. و مع بدأ اصدار الواجهة الجديدة للعديد من الأجهزة تبدأ تظهر المزايا الجديدة في الواجهة. و بما اني استعمل الواجهة الجديدة منذ عدة ايام ففي هذا الموضوع سأعرض مميزات الواجهة الجديدة و التجديدات بها. سواء كانت الفروقات هي فروقات داخلية او مميزات اضافية تم اضافتها في وقت لاحق. و ذلك من خلال تجربة الواجهة لعدة ايام. يمكنك قراءة هذا الموضوع لتتعرف على ما يميز الواجهة الجديدة. التجربة من على جهاز Pocophone F1 فيمكن ان تختلف على اجهزة اخرى.

التجديدات الداخلية في Miui 11

حملت الواجهة تحديثات داخلية من ناحية الاداء و البطارية. حيث انه من ناحية الأداء صارت الواجهة اكثر سلاسة بعض الشئ. كانت هناك بعض الـLag في بداية الأمر لكنه صار اقل بشكل كبير عن Miui 10. من ناحية الألعاب فلا اختلاف كبير في اداء الألعاب. لكن من ناحية الحرارة فمعدل زيادة حرارة الهاتف اثناء اللعب صار اقل بمقدار يتراوح بين 5 الى 10 درجات مئوية. حرارة اقل من الألعاب مع اداء ثابت فهذه تجربة افضل. كل ذلك ينعكس على البطارية التي ادائها تحسن بشكل شبه ملحوظ. لازالت تحت تصنيف بطارية يوم كامل فقط. لا تكمل اكثر من يوم. و لكنها صارت تصمد من 100% اول اليوم الى الحدود بين 15% الى 20% في آخر الليل. بمزيح استعمال ما بين Wifi و 4G و استعمال الشاشة او ترك الهاتف للـStandby. فعلى حسب ما اعلنته شاومي بأن الواجهة الجديدة تحسنت من ناحية الذكاء الإصطناعي الخاص بالواجهة. مما ساعد في تحسين الاداء بشكل عام

وضع الـDark Mode

منذ الإعلان عن Android 10 بأنه سيحمل وضع ليلي بدأت كل الواجهات بإضافة هذه الميزة الى الواجهة الخاصة بها. و قد فعلت شاومي ذلك في واجهة Miui 10 في الأول لكنها كانت مخبأة في النظام في بداية الأمر. حتى ظهرت في الإصدار الجديد للواجهة. كنا قد قمنا بشرح كيفية التفعيل في موضوع سابق سأترك لكم الرابط. لكن هذه المرة بما انها ميزة واضحة في النظام فيمكنك تشغيل الوضع الليلي بشكل دائم او جدولة تشغيل الوضع الليلي ليعمل في ساعات معينة. بأي طريقة تفضل. لمعرفة كيفية تفعيل الوضع الليلي بشكل عام تابع الخطوات التالية

الخطوات

1- افتح الـSettings

2- اختر Display

3- اختر Dark Mode

4- قم بتفعيل الوضع من خلال اختيار Dark Mode

5- لجدولة التشغيل قم بتفعيل اختيار Schedule و من ثم اختر متى يتم تفعيله تلقائياً و متى يتم ايقافه

عرض الإشعارات للاجهزة بقطع في الشاشة

اجهزة مثل Pocophone و Mi8 و Redmi Note 6 و غيرهم كان بهم قطع في اعلى الشاشة Notch يحتوي على الكاميرا الأمامية و المستشعرات و غيرهم. فكانت شاومي في Miui 10 لا تقوم بعرض اي اشعارات في شريط الإشعارات بالاعلى. او تظهرهم لثوان ثم تختفي من جديد. بالطبع حل المطورون هذه المشكلة عن طريق تطبيق بسيط يسمى بـNotch Notification for miui و سأترك لكم رابط تحميله. و لكن في الواجهة الجديدة قامت الشركة بإظهار الإشعارات مجدداً بجانب الساعة مما حل هذه المشكلة بعض الشئ. بالطبع لا يظهر الا 4 اشعارات تقريباً حتى الآن لكنها افضل مما سبق.

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Mi Share

هذه ميزة ليست حصرية لشاومي بل ستكون متاحة في اجهزة Xiaomi و Oppo و Realme و Vivo. لأنه قد تم تطويرها بتعاون الشركات الثلاثة. هي ميزة منافسة لميزة الـAirDrop في اجهزة IPhone. و منافسة لميزة Fast Share الموجودة في اجهزة Google Pixel على Android 10. هدفها نقل الملفات بين اي هاتفين من هواتف الشركات بسرعات عالية جداً. بالإعتماد على اتصال Bluetooth و Wifi. هذه الميزة قد تم اضافتها في الواجهة الجديدة رسمياً.

تفعيل Mi Share على Miui 11

1- افتح Settings

2- اختر Connection & Sharing

3- اختر Mi Share

4- قم بتفعيل Mi Share عن طريق تفعيل الخيار المبين

5- الآن عند ارسال اي ملف ستظهر لك الأجهزة القريبة الداعمة للخاصية في المساحة الموضحة

Quick Replies

هذه ميزة مفيدة لمن يقوم بإستعمال هاتفه للألعاب بشكل كبير. حيث انها عند استعمالك لشاشة كاملة تجعل الرد على الرسائل اسهل بكثير. بدون الحاجة للخروج من اللعبة. فتقوم بفتح التطبيق بنافذة عائمة على الشاشة تقوم بالرد من خلالها و من ثم اغلاق النافذة. بحيث لا تغلق اللعبة ولا تضطر الى الخروج من اللعبة او الخروج من الشاشة الكاملة التي تستعملها. Quick Replies يدعم تطبيقات مثل whatsapp و Telegram و QQChat ايضاً.

تغييرات اخرى في Miui 11

يمكنك الإختيار بين طريقة عرض Miui للإشعارات او طريقة عرض Android (انظر معرض الصور للفرق)

تغيير في شكل الـSettings و الأيكونات

تغيير في شكل الأيكونات بشكل عام

دعم اوضاع حفظ بطارية جديدة و مختلفة (في بعض الأجهزة)

تغييرات في ميزة Always On Display في الشاشات الداعمة

اعادة تنظيم للـSettings

تحسين في التنقلات و الـAnimations بشكل عام

تحسينات في وضع الألعاب

الآلة الحاسبة تدعم وضع الطفو لتصغيرها و تكون بجانبك في اي مكان على الشاشة

معرض صور Miui 11