تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على ترقية في كاميرة Galaxy S11 القادم من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج في طريقها لدعم هاتفها القادم Galaxy S11 بترقية كبيرة في إعدادات الكاميرة، حيث أطلقت الشركة على كاميرة الهاتف تيليسكوب Hubble.

جاءت الستريبات الجديدة حول كاميرة هاتف Galaxy S11 عبر GalaxyClu، حيث تم التأكيد على أن كاميرة الهاتف المرتقب تأتي برمز Hubble، وهو ما يشير إلى ترقية كبيرة في كاميرة الهاتف، مع مميزات أكثر.

تدعم الإصدارات الحالية من هواتف سامسونج المميزة ميزة تكبير حتى مرتين تقريباً، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن سامسونج في طريقها لإستبدال العدسات المستخدمة في هاتفها القادم Galaxy S11 إلى عدسات periscop جديدة تدعم تكبير حتى 5 مرات.

ومن المقرر لهذه الترقية في ميزة التكبير في هاتف Galaxy S11 القادم أن تدعم سامسونج في منافسة العملاق الصيني هواوي، التي قدمت ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات في هواتفها الذكية للمرة الأولى في العام الماضي.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن فئة المستشعر الذي يدعم العدسات الجديدة، لكن من المتوقع أن تصل سامسونج لأعلى مستوى في التكبير hybrid والتكبير الرقمي أيضاً، لذا قد نشهد مستوى أعلى من هواوي التي وصلت إلى تكبير hybrid حتى 10 مرات، وتكبير رقمي حتى 50 مرة.

Advertisements

أيضاً أشار موقع Ice Universe في تسريبات سابقة إلى أن سامسونج ستدعم هاتف Galaxy S11 بالجيل الثاني من مستشعرها بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي سيعمل على جمع بيانات أكثر دقة لدعم أفضل للتكبير الرقمي الذي قد يصل إلى 75 مرة والتكبير hybrid الذي قد يصل إلى 15 مرة.

كما تقدم سامسونج في هاتف Galaxy S11 القادم، تقنية بديلة لDeep Fusion، وترقية لنمط Night Mode، أيضاً تؤكد التسريبات على أن سامسونج تقدم مستشعر Time-of-Flight في إعدادات الكاميرة، والذي سيعمل على جمع كم أكثر من البيانات لعمق التصوير، وتحسين صور portrait، وأيضاً لدعم تقنية الواقع المعزز بكفاءة أكثر.

يذكر أن التسريبات قد أشارت إلى أن سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy S11 في مؤتمر يعقد في 18 من شهر فبراير من العام المقبل، لذا تستمر التسريبات في الإنتشار حتى الإعلان الرسمي العام المقبل.

المصدر

اعلان

