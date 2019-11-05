Huawei تُحدد موعد طرح الهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم عرض الهاتف الفاخر Huawei Mate 30 RS Porsche Design الذي تم الكشف عنه في شهر سبتمبر إلى جانب كل من Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro للبيع في الصين إبتداءً من 10 نوفمبر.
قامت شركة Huawei بتسعير هذا الهاتف بـ 12999 يوان صيني وهو ما يُعادل 1860 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية مع العلم بأنه سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأحمر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف يأتي بنفس مواصفات الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكنه يأتي مع بعض التغييرات على مستوى التصميم مثل حصوله على واجهة خلفية مغطاة بالجلد يتوسطها عموديًا شريط زجاجي يحمل الكاميرات الأربعة الموجودة في الخلف. وبالنسبة للخيارات المتوفرة على مستوى اللون، فهي تشمل فقط الأحمر والأسود كما ذكرنا آنفا.
في حالة إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول المواصفات التقنية التي يأتي بها الهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا عن مواصفات الهاتف Huawei Mate 30 Pro نظرًا إلى أن كلا الهاتفين يمتلكان نفس المواصفات.
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