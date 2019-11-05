الهاتف Galaxy A51 سيصل مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تتخذ شكل الحرف L

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت سلسلة هواتف Galaxy A Series الجديدة من سامسونج بمثابة محرك نمو أساسي للشركة خلال العام 2019، ويبدو أن نفس الشيء سينطبق على العام المقبل. يتيح لنا تسريب جديد إلقاء نظرة أولية على الإطار الخلفي للهاتف Galaxy A51 مما يكشف لنا أنه سيأتي مع عدة كاميرات في الخلف تتخذ شكل الحرف L. ووفقا للإدعاءات السابقة، فسوف تحتوي الواجهة الخلفية للهاتف على أربع كاميرات. وتشير بعض الشائعات الأولية إلى أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف ستمتاز بدقة 48 ميغابكسل، بينما ستمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا المُقربة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل.

يُظهر التسريب نفسه أيضًا أن الهاتف Galaxy A51 سيأتي مع منفذ السماعات 3.5mm، ومع منفذين للشريحة SIM، ومنفذ أساسي من نوع USB Type-C. في السابق، تم تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy A51 بفضل منصة إختبارات الأداء Geekbench.

ووفقا لتلك المعلومات التي حصلنا عليها من منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا، فسوف يحمل الهاتف Galaxy A51 الإسم الرمزي SM-A515F، وسيضم المعالج Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فمن المفترض أن تمتاز بحجم 6.5 إنش وبقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تردد أنها ستمتاز بدقة 32 ميغابكسل.

Advertisements

ووفقا للتقارير، فيبدو أن شركة سامسونج بدأت بالفعل عملية إنتاج الهاتف Galaxy A51، ومن المتوقع أن تقوم بإطلاق الهاتف في الربع الأول من العام المقبل.