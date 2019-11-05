شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروبات كحولية تدخل محطة الفضاء الدولية بسبب التجارب العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرواد على متن محطة الفضاء الدولية 12 زجاجة من المشروبات الكحولية خارج هذا العالم، حيث أطلقت شركة مقرها لوكسمبورج الزجاجات للشحن من الأرض إلى الفضاء، والتى ستستمر لمدة عام داخل المحطة من أجل التجارب العلمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيبحث الباحثون كيف يؤثر انعدام الوزن والإشعاع فى الفضاء على عملية التقدم العمرى لهذه المشروبات، على أمل تطوير خصائص جديدة لصناعة الأغذية.

ولن يستهلك الطاقم على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS) أى من هذه المشروبات الكحلية، لكن سيتم استخدامها في تجربة لمعرفة كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على عملية شيخوخة هذه المشروبات.

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وهناك 12 زجاجة مماثلة للباحثين للدراسة على الأرض، مما يسمح لهم بمقارنة الزجاجات بعد العام، وستبقى كل العينات الموجودة على المحطة الفضائية الدولية وعلى الأرض مغلقة ومختومة عند درجة حرارة 64 فهرنهايت.

كما أنه سيختبر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية فرن "زيرو- جي" عن طريق إعداد كوكيز الشوكولاتة من العجين الذي تم إرساله إلى الفضاء، وذلك ضمن تجارب الغذاء أيضا.