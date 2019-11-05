+Apple TV تقدم أعلى جودة بث 4K على الإطلاق

تتمتع خدمة البث الجديدة من آبل المسماة +Apple TV بأعلى جودة للبث بدقة 4K بالمقارنة مع جميع خدمات البث الداعمة للمحتوى بدقة 4K الموجودة في السوق حاليًا، وذلك وفقًا للاختبارات التي أجراها راسموس لارسن Rasmus Larsen، مؤسس منصة FlatpanelsHD المتخصصة في مراجعة أجهزة التلفزيون ومشغلات الوسائط وأجهزة الألعاب وخدمات التلفزيون.

وبغض النظر عن رأيك في المواد المعروضة، لا يمكنك إنكار حقيقة أن عروض +Apple TV تبدو رائعة، فإنه من الواضح أن آبل تستعرض قدرات شبكة توصيل المحتوى عبر خدمتها للبث الجديدة، وذلك بالنظر إلى أن معظم محتوى الخدمة يأتي بدقة 4K HDR مع صوت Dolby Atmos.

ويقول راسموس لارسن: إن ‌خدمة +Apple TV تبث المحتوى بدقة 4K العالي الجودة، وتتغلب على معظم أفلام iTunes من حيث معدلات البت، وذلك استنادًا إلى متوسطات معدل البت المتغير الذي تستخدمه الخدمة.

وحققت السلسلة التلفزيونية SEE أعلى مستوى بت بين جميع محتوى الخدمة الذي جرى اختباره بوصولها إلى معدل 41 ميجابايت في الثانية الواحدة عند الذروة، مع معدل بت متوسط قدره 29 ميجابايت في الثانية الواحدة عند البث باستخدام Apple TV 4K.

كما سجل مسلسل الرسوم المتحركة سنوبي في الفضاء Snoopy in Space معدل بت متوسط قدره 13 ميجابايت في الثانية الواحدة، وهي نسبة عالية بالنظر إلى أن المسلسل عبارة عن رسوم متحركة ثنائية الأبعاد مع لوحة ألوان محدودة نسبيًا.

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وبلغ متوسط معدل البت للفيلم الوثائقي The Elephant Queen نحو 26 ميجابايت في الثانية الواحدة.

ووفقًا لراسموس، فإن خدمة آبل توفر ضعف معدل البت بالنسبة لمحتوى قرص بلو راي HD Blu-ray، وزهاء نصف معدل البت لقرص UHD Blu-ray، ولطالما قدمت أقراص بلو راي Blu-ray أفضل جودة وأدنى ضغط، مما يوضح أن إحصائيات +Apple TV مثيرة للإعجاب.

وفي حين أن الجودة القصوى هي في الغالب فائدة، فإن هناك الكثير من الشكاوى حول عدم وجود وضع البيانات المنخفضة، وتتأرجح تقنية البث من آبل صعودًا وهبوطًا اعتمادًا على ظروف الشبكة المتاحة، دون وجود طريقة لإجبار الجهاز على استخدام معدل بث بجودة أقل في جميع الأوقات.

وبالمقارنة، فإن معدل البت الخاص بدقة 4K لخدمة نيتفليكس يبلغ حده الأقصى عند زهاء 16 ميجابايت في الثانية الواحدة، وذلك بالرغم من أن خدمة نيتفليكس تتطلب اتصال بسرعة 25 ميجابايت في الثانية الواحدة لبث المحتوى بدقة 4K.