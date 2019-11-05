هل جربت تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد Friended؟

أطلق مؤسس إحدى خدمات إرسال واستقبال الآراء في الوقت الفعلي اليوم الثلاثاء تطبيقًا جديدًا للتواصل الاجتماعي في محاولة أن يتميز في سوق تهيمن عليه فيسبوك، ويكرر نجاح خدمات أخرى، مثل (تيك توك) TikTok.

وأطلق (دان كوراني) – الرئيس التنفيذي ومؤسس خدمة (ثم) Tumb – على تطبيقه الجديد اسم (فرندد) Friended، وهو يحمل شعار “لا ينبغي لأحد أن يشعر بالوحدة بعد الآن”. ويحاول التطبيق التميز عن التطبيقات الحالية باتخاذ إستراتيجية مختلفة.

وكتبت الشركة على الموقع الرسمي لتطبيق (فرندد) الجديد – الذي يركز على مفهوم الصداقة: “تحدث عن الأشياء التي لا يسعك الحديث عنها حتى مع أعز الأصدقاء”. وهو يسمح للمستخدمين بالنشر عن أي شيء يفكرون أو يشعرون به، ليرد مستخدمو الخدمة الآخرون على تلك المنشورات بسرية، مقدمين النصيحة، أو المشورة، وذلك على نحو فردي.

ويتيح تطبيق (فرندد) لأي شخص التعليق على المنشورات، وعلى غرار خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، يمكن للناشر الأصلي، والمعلق الإعجاب بالتعليقات. ولكن المختلف هنا أن المحادثات تتحول إلى خاصة وفردية لحظة الرد على أي منشور، أي أن الردود على التعليق الأول بين الناشر الأصلي والمعلق تتحول إلى خاصة ولا يمكن للآخرين رؤيتها.

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وقال كوراني: “أصبح الناس الآن يشعرون بالوحدة أكثر من الماضي”. وأضاف: “ويُلقى باللائمة جزئيًا على خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي التي تركز على الإعلانات”. وأضاف: “من الصعب أن تكون صريحًا وتشارك مشاعرك بسبب الضغط الناجم عن السعي إلى الكمال”.

ولأن تطبيق (فرندد) يسعى إلى أن يكون مكانًا يتصارح فيه الناس، فإن الشركة قللت من اعتمادها على الإعلانات، وهي تعمل على تقديم خدمة مميزة لقاء مقابل مادي للحفاظ على الخدمة. ويمكن للمستخدمين في الاشتراك المجاني النشر كل 8 ساعات، أما في المستوى المميز – الذي يكلف 4.99 دولارات أرمريكية أسبوعيًا – فيسمح للناس بالنشر متى شاءوا، إلى جانب مزايا خاصة أخرى، مثل القدرة على الدردشة مع الناس القريبين جغرافيًا من المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق (فرندد) متاح حاليًا فقط لنظام (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون الذكية من آبل. وبحسب الشركة، فقد شهد الشهر الماضي إرسال أكثر من 2.5 مليون رسالة عبر التطبيق.