جوجل.. في مهمة لجعل الرقاقات أقل اختراقًا

تعاونت شركة جوجل مع العديد من شركات التكنولوجيا لتطوير وبناء OpenTitan، وهو مشروع تعاوني جديد مفتوح المصدر لتصميم الرقاقات الآمنة، في محاولة للرد على أحدث موجة من الهجمات الإلكترونية.

ويهدف التحالف الجديد إلى إنشاء تصميمات موثوقة لاستخدامها في مراكز البيانات والتخزين وملحقات الحاسب، وهي مفتوحة وشفافة على حد سواء، مما يسمح لأي شخص بفحص الأجهزة بحثًا عن الثغرات الأمنية والأبواب الخلفية.

وتأتي المبادرة الجديدة في وقت يدرك فيه عمالقة التكنولوجيا والحكومات على حد سواء أن الدول القومية المعادية تحاول التسلل إلى سلاسل التوريد واختراقها في محاولة للمراقبة أو تجسس على المدى الطويل.

ويعتمد مشروع OpenTitan على نجاح رقاقة جوجل المخصصة Titan، والتي تستخدمها في مفاتيح الأمان متعددة العوامل وهواتفها الذكية Google Pixel.

وتجادل جوجل بأن رقاقات السيليكون مفتوحة المصدر تشبه البرامج المفتوحة المصدر، ويمكنها أن تعزز الثقة والأمن من خلال الشفافية في التصميم والتنفيذ.

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وتشكل تكنولوجيا جذر الثقة RoT عاملًا حاسمًا لنجاح الرقاقة، بحيث تضمن هذه التكنولوجيا وجود تكنولوجيا تشفير غير قابلة للاختراق، مما يوفر أساسًا قويًا لنظام التشغيل والتطبيقات التي تعمل على الشريحة.

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وقالت جوجل: إن مشروع OpenTitan ستتم إدارته بشكل مستقل بواسطة المجتمع غير الربحي LowRisc، وستعتمد على شراكات مع الجامعة السويسرية ETH Zurich وويسترن ديجيتال و G+D Mobile Security و Nuvoton Technology لدعم المشروع.

وأضافت “مشروع OpenTitan لن يكون محدودًا على منصة معينة، ويمكن تكييفه مع أي جهاز أو برنامج تقريبًا، ونأمل أن يكون أكثر شفافية وجدارة بالثقة والأمان من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لتصميم رقاقات السيليكون”.

ووصفت عملاقة البحث المشروع بأنه عبارة عن مجموعة من إرشادات التصميم والتكامل لاستخدامها في اللوحات الرئيسية للخوادم وبطاقات الشبكة وأجهزة الحاسب المحمولة والهواتف وأجهزة التوجيه للمستهلكين وأجهزة إنترنت الأشياء IoT وما إلى ذلك.

وتتوقع جوجل أن يكون مشروع OpenTitan مفيدًا لمصنعي الرقاقات ومقدمي المنصات والمؤسسات والمنظمات المهتمة بالأمان.

ولدى مشروع OpenTitan ثلاثة مبادئ رئيسية: