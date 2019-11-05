تكنولوجيا: اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة فى متصفح Chrome

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ويشير الخبراء إلى أن الثغرة المكتشفة والتي أطلق عليها رمز CVE-2019-13720 أو zero-day "يوم الصفر" قد تسمح لقراصنة الإنترنت بإيصال شيفرات برمجية خبيثة مكتوبة بلغة "جافا سكريبت" إلى الحواسب، واستغلال المتصفح للوصول إلى بيانات الحاسب واستعمالها لأغراض شخصية.
وقال الخبير في أمن المعلومات فى "كاسبير سكاي"، أنطون إيفانوف: إن اكتشاف ثغرة "يوم الصفر" في متصفح Chrome والتعامل معها وتنبيه جوجل عنها دليل على التعاون فى مجتمع أمن المعلومات ومطوري البرمجيات، والاستثمار المتواصل في تقنيات الوقاية من البرمجيات الخبيثة.
وأوضح أن جوجل استجابت لتوصيات الخبراء في "كاسبيرسكاي" وأطلقت تحديثات أمنية طارئة لإصلاح الثغرة، وللوقاية من أخطار هذه الثغرة ينصح خبراء التقنية باتباع عدة خطوات، أولا التأكد من تحميل التحديث الطارئ الذي أطلقته جوجل لإصلاحها، والتأكد من تحديث جميع البرمجيات التي من شأنها اكتشاف الثغرات الأمنية.
كما ينصح بالتخلي عن إصدارات Chrome القديمة وتحميل الإصدار 72.0.3626.121 الذي صححت فيه جوجل برمجيات متصفحها، وتحميل برامج موثوقة ومعروفة لمكافحة الفيروسات واكتشاف آثارها في الحواسب.
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