شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة جاليليو تمر بقمر أمالثيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشمل تاريخ الفضاء على حدث مهم يتمثل فيما حدث يوم 5 نوفمبر 2002، حيث كانت مركبة الفضاء جاليليو القديمة التابعة لناسا قد نفدت تقريبا من الوقود ولكنها مازالت تعمل، حيث مرت بقمر المشترى الصغير الذى يسمى أمالثيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يعد القمر أمالثيا هو أكثر الأشياء احمرارًا في نظامنا الشمسي، كما أنه يولد حرارة أكثر مما يحصل من الشمس.

ويعتقد العلماء أن أمالثيا ينتج تيارات كهربائية أثناء دورانه في الحقل المغناطيسي الضخم لكوكب المشتري، ولعل مرور المركبة الفضائية بالقرب من هذا القمر الصغير كان أمر فى غاية الخطورة بسبب الإشعاع.

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أمالثيا

وتسببت رحلة جاليليو بالقمر فى الكثير من المشكلات، حيث دخلت المركبة الفضائية الوضع الآمن بعد 30 دقيقة فقط من اجتياز أمالثيا.

وحلت وكالة ناسا المشاكل على الرغم من أن المركبة كانت فى حالة متضررة، وعاد جاليليو للعمل مرة أخرى، ولكن بعد أقل من عام، أنهى جاليليو مهمته محطما في جو كوكب المشتري.