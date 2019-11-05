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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة جاليليو تمر بقمر أمالثيا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يعد القمر أمالثيا هو أكثر الأشياء احمرارًا في نظامنا الشمسي، كما أنه يولد حرارة أكثر مما يحصل من الشمس.
ويعتقد العلماء أن أمالثيا ينتج تيارات كهربائية أثناء دورانه في الحقل المغناطيسي الضخم لكوكب المشتري، ولعل مرور المركبة الفضائية بالقرب من هذا القمر الصغير كان أمر فى غاية الخطورة بسبب الإشعاع.
أمالثيا
وتسببت رحلة جاليليو بالقمر فى الكثير من المشكلات، حيث دخلت المركبة الفضائية الوضع الآمن بعد 30 دقيقة فقط من اجتياز أمالثيا.
وحلت وكالة ناسا المشاكل على الرغم من أن المركبة كانت فى حالة متضررة، وعاد جاليليو للعمل مرة أخرى، ولكن بعد أقل من عام، أنهى جاليليو مهمته محطما في جو كوكب المشتري.
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