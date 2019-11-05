مميزات و مواصفات Honor Band 5 سوار اللياقة البدنية الجديد مع السعر

اعلنت شركة Honor عن السوار الذكي Honor Band 5 في نفس يوم الإعلان عن هاتف Honor 9x. من المفترض انها تريد منافسة Mi Band 4 من شاومي بالسوار الجديد. هل يستطيع السوار الجديد المنافسة حقاً؟. ام ان سوار شاومي افضل منه؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال و لنتحدث اكثر من الـBand 5 الجديدة. علما بأن سعرها هو 500 جنيه فقط. و هو سعر مناسب كسوار لياقة بدنية. لذلك لنتحدث عنه قليلاً.

مواصفات Honor Band 5

الشاشة بحجم 0.95 بوصة ملونة بنوع AMOLED و بدقة 120×240 الأبعاد 43×17.2×11.5 ملليمتر وقت الشحن تشحن لمدة ساعة الإتصال Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC مقاومة الماء حتى 5 ضغط جوي البطارية بسعة 100mah

مميزات السوار الجديد

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كسوار رياضي فإن Band 5 تحمل العديد من المزايا. اولها بأنها طبعاً شاشة تعمل باللمس. و بها زر للرجوع كنوع من التحكم بالشاشة. الشاشة بالألوان و تقبل تغيير شكل الشاشة الرئيسي. من ناحية اخرى فهي تحمل جميع المستشعرات الضرورية للتتبع الرياضي. مثل حساس ضربات القلب و عداد الخطوات و حساسات الـGyroscope و مستشعر التسارع. كما انها تحمل مستشعر خاص بقياس نسبة الأكسجين في الدم. فهي ستفيدك بشكل كبير ان كنت تريد سواراً ذكياً من اجل الرياضة. كما انها تحمل اي مميزات اخرى ستحتاجها كشخص عادي مثل استقبال جميع الإشعارات على السوار و تنبيه المكالمات و المنبه. و تتبع التمارين و غيرها من الأمور التي تحتاجها كمستخدم عادي

سعر Honor Band 5

سعر الـBand هو 500 جنيه مصري. مما يضعها ارخص 100 جنيه من Mi Band 4 من شاومي. من تجربتي لسوار شاومي فإنه صعب المنافسة. لكن ما يميز سوار Honor اكثر هو وجود حساس لتتبع مستوى الأكسجين في الدم. و وجود GPS في السوار نفسه. لكن البطارية في سوار شاومي اكبر و بعمر بطارية اطول مع الإستعمال الأكبر حتى مع تجارب المستخدمين قد لاحظوا ان سوار Honor تفرغ بطاريته خلال 14 يوم. بينما سوار شاومي معي تفرغ بطاريته بعد اكثر من 20 يوم. فبناء على تفضيلك يمكنك اختيار اما سوار Honor او شاومي. انا من ناحيتي فانا افضل شاومي لتجربتي الإيجابية معه.