تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز LG G Pad 5 اللوحي بقدرة بطارية 8200 mAh وسعر 381 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG رسمياً اليوم عن جهازها اللوحي LG G Pad 5، الذي ينطلق بحجم 10.1 إنش وجودة عرض FHD، مع دعم شبكات 4G LTE، وأيضاً بطارية بقدرة 8200 mAh مع سعر 381 دولار.

ينطلق جهاز LG G Pad 5 اللوحي بشاشة IPS بحجم 10.1 إنش، تتميز بدقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة زاوية عرض 178 درجة.

وينطلق جهاز LG G Pad 5 اللوحي بنموذجين حيث يدعم أحدهما الإتصال بشبكات WiFi فقط، بينما يدعم النموذج الأخر الإتصال بشبكات 4G LTE أيضاً.

كما يتميز الجهاز اللوحي بتصميم معدني مع إطار واضح للشاشة، ويدعم LG G Pad 5 رقاقة معالج Snapdragon 821، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

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ويضم الجهاز نظام تشغيل Android 9 Pie، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للجهاز اللوحي، كما يضم G Pad 5 كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل تدعم التركيز التلقائي، مع كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي البطارية بقدرة 8200 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

LG تقدم جهاز LG G Pad 5 اللوحي بميزة دعم البلوتوث 4.2، مع WiFi، وGPS، وأيضاً منفذ USB C، مع مدخل 3.5مم، على أن يتوفر جهاز LG G Pad 5 10.1 اللوحي بسعر 381 دولار.

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