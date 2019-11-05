تكنولوجيا: Facebook تكشف عن شعار جديد للشركة لفصل شعار الشركة عن التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك عن إطلاق شعار جديد للشركة بعد أن مر على إطلاق الشعار الأول 15 عاماً، حيث صمم الشعار الجديد بحروف كبيرة مرئية بشكل واضح للتمييز بين التطبيق وشعار الشركة.

ينطلق شعار الفيس بوك الجديد على منتجات الشركة بحروف كبيرة وتصميم يختلف عن تصميم شعار التطبيق، الذي ظهر في السابق على الواتس اب، والإنستغرام، والماسنجر، وتطبيق الفيس بوك، وOculus، وPortal إلى جانب Calibra.

ويأتي قرار شركة الفيس بوك الجديد بتغيير شعار الشركة بعد أن رصدت محادثات المستخدمين عن الفيس بوك التي تعود غالباً على التطبيق الخاص بالشركة، لذا قررت الشركة تخصيص شعار خاص بالشركة، لتمييز الشركة عن التطبيق.

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ومن المقرر أن تبدأ شركة الفيس بوك بوضع الشعار الجديد على منتجات الشركة خلال الأسابيع المقبلة، كما يستخدم الشعار الجديد خلال الفترة القادمة في عملية التسويق لمنتجات وخدمات الشركة، على أن يتميز الشعار بتصميم ديناميكي يمثل منتجات وخدمات الشركة المتنوعة.

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