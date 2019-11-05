Realme نجحت في بيع 5.2 مليون هاتف ذكي في الهند في غضون شهر واحد فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الصينية الوليدة حديثًا Realme تواصل أدائها الرائع في سوق الهواتف الذكية. أعلنت الشركة أنها تمكنت من بيع أكثر من 17 مليون هاتف ذكي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم مما خول لها إحتلال المرتبة السابعة في تقرير الشحنات العالمية الخاص بالربع الثالث من العام 2019. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت الشركة اليوم أنها باعت 5.2 مليون هاتف ذكي في الهند خلال موسم الأعياد والذي بدأ في 30 سبتمبر وإنتهى في 31 أكتوبر.

قالت الشركة الصينية أنها حققت نموًا بلغ أكثر من 160 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي هذا جعلها تصبح الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في الهند على متجر FlipKart خلال الفترة المذكورة أعلاه. ووفقا لمؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد أصبحت شركة Realme العلامة التجارية الثالثة المصنعة للهواتف الذكية في الهند في سبتمبر 2019 بينما حصلت على المرتبة الرابعة في الربع الثالث من هذا العام.

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ظهرت Realme لأول مرة في شهر مايو من العام الماضي من خلال إطلاق الهاتف Realme 1، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة الصينية بإطلاق ما مجموعه 16 هاتفًا ذكيًا في مختلف الأسواق، وآخرها Realme X2 و Realme X2 Pro الرائد.

ومع ذلك، شركة Realme لا تكتفي بسوق الهواتف الذكية فقط، فهي تقوم بتوسيع تشكيلة منتجاتها ببطء. أطلقت الشركة سماعات أذن لاسلكية وبطارية محمولة في شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن تُعلن عن أول إسوارة للياقة البدنية في اليوم 20 نوفمبر في حدث خاص بالهند.