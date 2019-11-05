تقرير جديد يتوقع شحن MacBook Pro الجديد ذو شاشة 16 إنش في هذا الربع، وتاريخ الإطلاق لا يزال مجهولاً

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة، سمعنا شائعات بأن شركة آبل تعمل على نسخة جديدة من MacBook Pro تمتاز بحجم 16 إنش. آخر ما سمعناه هو أنه سيتم إطلاق هذا الحاسوب في أواخر شهر أكتوبر، ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث. ومع ذلك، هل موعد الإطلاق قريب؟ حسنًا، وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes، فمن المتوقع أن تبدأ شركة آبل بتلقي شحنات هذا الحاسوب المحمول المنتظر في هذا الربع.

يتحدث التقرير عن توقعات بإنخفاض طفيف لشحنات الحواسيب المحمولة العالمية في الربع الأخير من العام 2019. ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن يكون أداء كل من آبل ومايكروسوفت قويًا في الربع الرابع من هذا العام. من المتوقع أن يتم البدء بشحن MacBook Pro الجديد الذي يمتاز بحجم 16 إنش بأحجام كبيرة في الربع الرابع من هذا العام، في حين سيعزز الجيل الثالث الجديد من Surface Laptop من مايكروسوفت بشكل كبير شحنات الشركة في الربع الأخير من هذا العام.

ومع ذلك، في حين أن شركة آبل قد تتلقى شحنات هذا الحاسوب المحمول الجديد في هذا الربع، فمن غير الواضح متى قد يتم إطلاقه بالفعل. ووفقا للتقارير السابقة، فقد تردد أن الحاسوب الجديد سيحصل على لوحة مفاتيح جديدة تستخدم آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة. ومع ذلك، أوضح المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo مؤخرًا أنه من المتوقع أن لا تصل لوحة المفاتيح الجديدة هذه حتى منتصف العام 2020 على أقل تقدير.

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يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكننا سنواصل ترقب الوضع للحصول على المزيد من المعلومات حول موعد إطلاق هذا الحاسوب المحمول الذي يتطلع إليه العديد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.