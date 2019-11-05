تقرير جديد يكشف عن معلومات إضافية حول نظارات الواقع المعزز القادمة من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - نسمع منذ فترة أن شركة آبل تعمل على نظارات للواقع المعزز. في الواقع، وفقا لتوقعات أحد المحللين البارزين، يبدو أن العام 2020 قد يكون في الواقع العام الذي نرى فيه هذه النظارات لأول مرة من شركة آبل.

الآن وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes، فقد تم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول نظارات الواقع المعزز هذه. إستنادًا إلى مصادره، يقول الموقع المذكور آنفًا أن شركة آبل تعمل على ما يبدو مع شركة Valve لتطوير نظارات الواقع المعزز الخاصة بها. هذا أمر مثير للإهتمام للغاية لأن هذه لن تكون في الواقع أول مرة تعمل فيها شركة Valve مع إحدى الشركات على تكنولوجيا مماثلة.

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قبل عامين، عملت شركة Valve مع شركة HTC لتطوير خوذة الواقع الإفتراضي HTC Vive، لذا فليس من المفاجئ تمامًا أن نسمع الآن أن هذه الشركة قررت العمل الآن كذلك مع شركة آبل. قبل عامين، عملت شركة Valve مع شركة آبل للمساعدة في جلب الدعم لتكنولوجيا الواقع المعزز إلى نظام MacOS، لذلك العمل مع شركة آبل على الواقع المعزز قد لا يكون من نسج الخيال.

أما وقد قلنا ذلك، ينبغي أن يؤخذ هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن. هذا لأن شركة آبل معروفة بإختيار تطوير التكنولوجيات الخاصة بها، وبالتالي تقليل الإعتماد على الشركات الأخرى إلى أقصى حد ممكن، لذلك يبدو العمل مع شركة Valve على نظارات الواقع المعزز أمرًا غير عادي.