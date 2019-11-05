الهاتف Asus ZenFone 6 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر الهاتف Asus ZenFone 6 واحد من الهواتف الرائدة المنخفضة التكلفة والتي تكلف 500 دولار أمريكي. وعلاوة على الكاميرا الدوارة الرائعة والأداء الفائق والبطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 5000mAh، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام الأندرويد شبه الخام. الجانب المتعلق بالبرمجيات أصبح أفضل الآن في الهاتف Asus ZenFone 6 لأن شركة Asus بدأت اليوم بإصدار تحديث Android 10 لملاك هذا الهاتف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

يُعتبر هذا إنجازًا رائعًا نظرًا إلى أنه تم إطلاق نظام Android 10 قبل شهرين فقط ولا يزال يعمل فقط على مجموعة مختارة من الأجهزة من Google و Essential و OnePlus و Xiaomi و Nokia. لا تزال الشركات المصنعة الأخرى مثل Samsung و Huawei و LG تختبر هذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد على هواتفها الذكية الحالية.

تحديث Android 10 للهاتف Asus ZenFone 6 يبلغ حجمه أكثر من 800 ميغابايت، وهو يوفر كافة ميزات Android 10 الجديدة مثل عناصر تحكم مُحسنة في الخصوصية والتنقل بالإيماءات الجديدة والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن ميزات الرفاهية الرقمية. عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.