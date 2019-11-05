رسميًا.. شاومي تعلن عن هاتف Mi CC9 Pro مع 5 كاميرات بدقة خرافية

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (مي سي سي 9 برو) Mi CC9 Pro، وذلك بعد العديد من التسريبات، والتشويقيات.

ويمتاز هاتف الشركة الصينية الجديد بأنه يقدم العديد من المزايا الفريدة، بما في ذلك الكاميرات الخلفية الخمس التي تبلغ دقة الرئيسية منها 108 ميجابكسل، أما ما عدا ذلك، فهناك بعض المواصفات الجيدة، ولكنها ليست الأفضل في السوق، بما في ذلك نوعية المعالج.

ويحتوي هاتف (مي سي سي 9 برو) معالجًا ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 730جي) الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز. ويأتي مع شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بقياس 6.47 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، وهي تمتاز بأنها منحنية من الجانبين وتحتوي نتوءًا للكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وتعد الكاميرات الخلفية من أبرز مزايا الهاتف الجديد، إذ إنه يأتي مع 5 عدسات، وأربعة فلاشات LED في زوجين اثنين، وهي تعمل لتقديم أفضل صورة ممكنة، وتبلغ دقة الكاميرا الأساسية 108 ميجابكسل، وهي تستخدم حساس ISOCELL Bright HMX الذي طورته بالتعاون مع شركة سامسونج الكورية، وقد كان هاتف (مي ميكس ألفا) Mi Mix Alpha أول هاتف في السوق يقدم هذه الدقة.

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ويمتاز (مي سي سي 9 برو) أيضًا بأن الكاميرا الأساسية تستخدم عدسة مع فتحة عدسة f/1.7 8P ما يجعله أول هاتف ذكي في السوق يقدم هذه العدسات. كما يأتي مع حساس 1/1.33 بوصة ما يسمح له بتقديم صور بدقة فائقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويأتي الهاتف مع كاميرا للعمق مع مثبت صورة بصري ومعدل تقريب بصري قدره 5X يمكن رفعه إلى 50X مع التقريب الهجين. وهناك كاميرا ثانية بدقة 20 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 117 درجة، وعدسات لتصوير الماكرو، مما يسمح للهاتف بتصوير الأجسام التي لا تبعد عنه سوى 1.5 سنتمتر بوضوح، وهو أقرب مدى يمكن لهاتف ذكي القيام به.

أما الكاميرا الخامسة، فهي لتصوير البورتريه بدقة غير معتادة، إذ تبلغ 12 ميجابكسل، وليس 2 ميجابكسل كما في باقي الهواتف الذكية. كما أنها تدعم التقريب بمعدل 2X. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويمتاز (مي سي سي 9 برو) بأنه يقدم بطارية بسعة كبيرة قدرها 5,260 ميلي أمبير/ساعة ويمكن شحنها بنسبة 58% خلال 30 دقيقة فقط، وإلى 100% في 65 دقيقة. وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 30 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 11 القائمة على الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وتعتزم شاومي طرحها هاتفها الذكي الجديد بثلاثة ألوان: الأخضر، والأبيض، والأسود. وهو متاح للحجز اعتبارًا من اليوم بسعر يعادل 400 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 440 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت. وهناك نسخة احترافية Premium Edition تمتاز عن النسختين السابقتين بأنها تأتي مع عدسات 8P، وسوف تتوفر بسعر يعادل 500 دولار أمريكي. هذا؛ وسوف يبدأ طرح الهاتف اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في الصين. ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.