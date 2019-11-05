تكنولوجيا: الأجهزة تنفذ أوامرك بصوتك حتى على بعد مئات الأقدام باستخدام الليزر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن ابتكار تقنية جديدة ستفتح الباب أمام تطوير سماعات ذكية لتنفيذ الأوامر الصوتية، باستخدام أشعة الليزر، بحسب وكالة سبوتنيك.
ويمكن لتلك التقنية الحديثة أن تسمح عن طريق أشعة الليزر لفتح أبواب المنزل مثلا أو باب السيارة أو تشغيلها أو حتى إجراء عمليات شراء من على بعد مئات الأقدام.
وتوصل إلى تلك التقنية باحثون من جامعة طوكيو وميتشغان الأمريكية، وأوضحوا أنها متوافقة على العمل مع أجهزة "مساعد جوجل الذكي" و"أبل سيري" و"أمازون أليكسا". ويصل مدى عمل تلك التقنية إلى مسافة ما بين 230 إلى 350 قدما تقريبا.
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