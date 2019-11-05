كشفت شركة "مايكروسوفت" اليابان للبرمجيات، أن تجربة خفض عدد أيام العمل الأسبوعية، حققت نتائج مذهلة، حيث زادت نسبة الإنتاجية بنسبة 40 في المئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الاثنين، إن تجربة خفض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام فقط، أدت إلى زيادة معدل المبيعات، التي يحققها الموظف بنسبة 40 % في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأعرب 92 في المئة من الموظفين، الذين شاركوا في التجربة عن شعورهم بالرضا عن فكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع، مشيرة إلى أن الشركة التابعة لمجموعة ميكروسوفت العملاقة للبرمجيات، نشرت ذلك في بيان على موقعها الإلكتروني يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقول الوكالة الأمريكية إن المبادرة، التي أجرتها مايكروسوفت اليابان خلال الصيف الماضي، أدت إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23 في المئة والحد من الأوراق المطبوعة بنسبة 59 في المئة مقارنة بشهر أغسطس 2018، مشيرة إلى أن مايكروسوفت، تعتزم إجراء تجربة أخرى مماثلة في الشتاء المقبل.
وتقول الوكالة إن المبادرة المقبلة، لن يحصل فيها الموظفون على عطلة مدفوعة الأجر، بل سيتم تشجيعهم على الحصول على عطلات بمبادرة شخصية منهم، بتجربة شخصية تتسم بالمرونة والذكاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة عالمية تخفض ساعات العمل لزيادة الانتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.