شركة عالمية تخفض ساعات العمل لزيادة الانتاجية

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الاثنين، إن تجربة خفض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام فقط، أدت إلى زيادة معدل المبيعات، التي يحققها الموظف بنسبة 40 % في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن تلك التجربة جرت ضمن مبادرة "تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019"، وتضمنت عمل الموظفين 4 أيام فقط، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، كما تضمنت تقليل زمن الاجتماعات إلى ثلاثين دقيقة بحد أقصى، وتشجيع الدردشة عبر الإنترنت بدلا من الحوارات المباشرة بين الموظفين.

وأعرب 92 في المئة من الموظفين، الذين شاركوا في التجربة عن شعورهم بالرضا عن فكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع، مشيرة إلى أن الشركة التابعة لمجموعة ميكروسوفت العملاقة للبرمجيات، نشرت ذلك في بيان على موقعها الإلكتروني يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وتقول الوكالة الأمريكية إن المبادرة، التي أجرتها مايكروسوفت اليابان خلال الصيف الماضي، أدت إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23 في المئة والحد من الأوراق المطبوعة بنسبة 59 في المئة مقارنة بشهر أغسطس 2018، مشيرة إلى أن مايكروسوفت، تعتزم إجراء تجربة أخرى مماثلة في الشتاء المقبل.

وتقول الوكالة إن المبادرة المقبلة، لن يحصل فيها الموظفون على عطلة مدفوعة الأجر، بل سيتم تشجيعهم على الحصول على عطلات بمبادرة شخصية منهم، بتجربة شخصية تتسم بالمرونة والذكاء.