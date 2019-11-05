تقدمت النائبة في البرلمان المصري، مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، لوقف برنامج "تيك توك" الشهير.
وقالت إن "انتشار هذا التطبيق الواسع بين الشباب والمراهقين، دفع الجماعات الإرهابية لاستغلاله وتحويل مساره من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب بمقاطع خاصة حول تقليد بعض الأغاني أو مقاطع الأفلام، إلى منفذ لعرض أناشيد تلك الجماعات ولقطات تظهر بعض الجثث ومقاتليها".
وأكدت أن "بعض الفيديوهات على هذا التطبيق، توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع، وأيضا العمليات الإرهابية، كما أن مقاطع الفيديو تحتوى على صور لجثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهن للتنظيمات".
وأكدت أن لا رقابة على تطبيق "تيك توك" بالقدر الكافي، مطالبة بالتواصل مع الشركة المالكة لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات المسلحة وتروج لأفكارها.
كانت هذه تفاصيل خبر 'طلب عاجل' من الحكومة المصرية لوقف تطبيق 'تيك توك' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.