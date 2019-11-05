تحسينات للكاميرا والشاشة تطال هواتف Google Pixel 4

أطلقت شركة جوجل أول تحديث لأجهزة هواتفها Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، والتي قوبلت ببعض ردود الفعل العنيفة عندما بدأ المستخدمون في معرفة أنه من الصعوبة أن تعمل الشاشة بمعدل 90 هيرتز، بالرغم من كونها إحدى الميزات الرئيسية للهاتف.

ويرافق كل عملية إطلاق للأجهزة مجموعة أولية من الأخطاء والمشاكل الأخرى، ولا تشكل أحدث هواتف من جوجل استثناءً لهذه القاعدة.

وبعد وقت قصير من ظهور التقارير الأولى، قالت جوجل: إنها ستصدر تحسينًا لهذه الميزة، حيث يتيح التحديث الجديد المصاحب لتصحيح الأمان لشهر نوفمبر تحسينات على الشاشة للعمل بمعدل 90 هيرتز في ظروف أكثر من الحالية، بالإضافة إلى تحسينات على جودة الكاميرا.

وكانت مشاكل الشاشة تتعلق بتخفيض الهواتف لمعدل التحديث إلى 60 هيرتز كلما انخفض سطوع الشاشة إلى أقل من 75 في المئة لسبب ما، بينما تحافظ الشاشة على معدل التحديث 90 هيرتز إذا كانت الإضاءة المحيطة ساطعة بدرجة كافية.

وتشير ملاحظات التحديث إلى وجود تحسينات على ميزة الشاشة Smooth Display لأجهزة Google Pixel 4، دون أن تقدم جوجل أي تفاصيل تتجاوز ذلك، لكن من المفترض أن يبقى معدل تحديث الشاشة 90 هيرتز في ظل المزيد من الظروف.

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وتسرد نشرة تحديث أجهزة بيكسل لهذا الشهر ست تصحيحات وظيفية في المجموع، فيما تعتبر تحسينات ميزة Smooth Display حصرية لجهازي Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

ويشتمل التحديث أيضًا على تحسينات لجودة الكاميرا ضمن هواتف بيكسل الجديدة، بالإضافة إلى دعم إضافي لوحدة تحكم Xbox، وتنطبق هذه الإضافة الأخيرة أيضًا على عائلات Pixel 2 و Pixel 3 و Pixel 3a.

وتلاحظ جوجل وجود تحسينات على الكلمات المهمة لمساعدها الصوتي الذكي Google Assistant على أجهزة Pixel 2 و Pixel 3، بينما يحصل Pixel 3 على تحسينات لجودة صوت مكبر الصوت السفلي، في حين تستفاد أجهزة Pixel 3 و Pixel 3a من إصلاحات إضافية لبعض الأجهزة العالقة أثناء الإقلاع.