مايكروسوفت تجمع بين Word و Excel و PowerPoint

كشفت شركة مايكروسوفت عن تطبيق Office الجديد لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، بحيث يُعد التطبيق الجديد بمثابة محاولة من عملاقة البرمجيات لوضع كل ما قد يحتاجه المستخدم في مكان واحد.

وفي حين أن مايكروسوفت لديها إصدارات منفصلة من Word و Excel و PowerPoint متوفرة على كل من iOS وأندرويد منذ سنوات، إلا أن تطبيق Office الجديد مصمم لدمجها معًا.

ويسمح Office للمستخدمين بالوصول إلى المستندات الحديثة في التطبيق أو حتى إنشاء مستندات جديدة باستخدام القدرة على مسح النصوص أو الجداول من الهاتف.

ويدمج التطبيق الجديد جميع الوظائف من تطبيقات Word و Excel و PowerPoint المنفصلة في تطبيق Office واحد.

وبالرغم من أن التطبيقات متطابقة، لكنها الآن موجودة ضمن تطبيق واحد بحجم أصغر بكثير من تطبيقات Word و Excel و PowerPoint المنفصلة.

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ويبدو هذا التطبيق الجديد الآن وكأنه محور مركزي لشركة مايكروسوفت لعرض جميع الميزات الجديدة التي تم إضافتها تدريجياً إلى Word و Excel و PowerPoint في الأشهر الأخيرة.

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ويوجد قسم إجراءات بارز يتضمن القدرة على نقل الملفات من جهاز الحاسب إلى الهاتف، وتحويل الصور إلى نص أو جداول، ومسح الصور ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF، وحتى مسح رموز QR ضوئيًا.

وكانت هذه الميزات مخفية إلى حد ما سابقًا، وذلك بالرغم من أنها مهام سريعة ومفيدة يمكن استخدامها على الهاتف أكثر من أجهزة الحاسب، لكن من المفترض أن يزداد استخدامها الآن بعد أن ظهرت بشكل واضح عبر تطبيق Office.

وتقول مايكروسوفت: أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء ملفات PDF وتوقيعها بسهولة من شاشات الهواتف الذكية الأصغر، كما تم تبسيط وتسهيل عملية مشاركة الملفات.

ويستفيد تطبيق Office أيضًا بشكل أفضل من قدرات الهاتف، مع إمكانية التقاط صورة لمستند وتحويله إلى ملف Word قابل للتحرير بشكل سريع، أو حتى القيام بالشيء نفسه مع الجداول المطبوعة في Excel.

وتتوفر نسخة معاينة لتطبيق Office بالنسبة لمستخدمي أندرويد ومستخدمي iOS الذين يستخدمون Testflight، دون وجود تاريخ محدد لخروج التطبيق من مرحلة المعاينة.