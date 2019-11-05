شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار Voyager 2 يرسل أول اكتشافاته بين أنظمة النجوم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وصلت رحلتها ما وراء الغلاف الشمسي والخروج إلى الكون الأوسع في نوفمبر من العام الماضى.
أكد باحثون من مؤسسات أمريكية مختلفة، أن رحلة المسبار قد أخذتها في "المسافة بين النجوم"، وقد تبين ذلك من الدليل الواضح للمسبار الذى يشق طريقه من البلازما الساخنة منخفضة الكثافة المميزة للرياح الشمسية إلى البلازما البارد ذات الكثافة العالية للفضاء بين النجوم.
وأضاف الباحثون أن الزيادة الملحوظة تشبه قفزة كثافة البلازما التي عاشتها فوياجر 1 عندما عبرت سابقًا إلى الفضاء بين النجوم.
ويبحث علماء الفلك بشكل خاص لاكتساب فهم أفضل لكيفية تفاعل الرياح الشمسية من تيار الجسيمات المشحونة الخارجة من الشمس مع الرياح بين النجوم، التي تتشكل من جسيمات قادمة من نجوم أخرى.
وقال عالم الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إدوارد ستون: "نحاول أن نفهم طبيعة الحدود التي تصطدم بها هاتان القوتان".
ويعتقد علماء الفلك أن رحلات المجسات توفر معلومات مهمة حول بنية الغلاف الشمسي، وهي فقاعة شاسعة تم إنشاؤها بواسطة أشعة الشمس وتشمل معظم النظام الشمسي.
كما أوضح الباحثون أن الأدلة تشير إلى الحقول المغناطيسية بين النجوم، التى شكل نظامًا ديناميكيًا معقدًا.
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