شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قفاز ذكى يتيح لرواد الفضاء التحكم فى الطائرات بدون طيار بإشارة يد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورعلماء من وكالة ناسا الأمريكية ومعهد SETI قفازًا ذكيًا يتيح لرواد الفضاء التحكم في الروبوتات، وتحديداً الطائرات بدون طيار، من خلال الإيماءات بيد واحدة، وذلك لاستكشاف المريخ والقمر بسهولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التكنولوجيا الجديدة تمنح رواد الفضاء الذين يستكشفون العوالم البعيدة المساعدة اللازمة، يستخدم الابتكار وحدة تحكم صغيرة لقراءة مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تلتقط حتى أصغر حركة للأصابع واليدين.



القفاز الذكى كما يتزامن القفازمع أحدث تصميم للفضاء في ناسا، حيث يهدف إلى إضافة المزيد من الراحة والكفاءة لرواد الفضاء أثناء استكشافهم للقمروالمريخ. Advertisements ويعد القفازالذكي بمثابة نموذج أولي لواجهة الإنسان والآلة (HuMI) التي من شأنها أن تسمح لرواد الفضاء بتشغيل مجموعة واسعة من الأشياء الآلية لاسلكيًا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار من خلال إيماءات بسيطة بيد واحدة.



القفاز

وتحررهذه التقنية أيدي رواد الفضاء، مما يتيح لهم القيام بمهام متعددة أثناء استكشاف الكواكب البعيدة أو سطح القمر، حيث قال الدكتور باسكال لي، عالم الكواكب بمعهد SETI ومعهد المريخ ومدير مشروع المريخ في مركز أبحاث ناسا، إن بدلة فضاء ذكية مجهزة بالقفازات قد تكون حلاً استكشافيا مميزا.

كما تم تطوير القفازالذكي بواسطة شركة التكنولوجيا Ntention، التي يديرها فريق من الطلاب في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم بالنرويج.