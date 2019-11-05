تكنولوجيا: كاميرة هاتف Mi CC9 Pro تسجل أعلى آداء في DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف العملاق الصيني شاومي اليوم عن هاتف Mi CC9 Pro الذي جاء بإعدادات خماسية للكاميرة الخلفية، وقد أعلنت شاومي على أن الهاتف سجل أعلى آداء في إختبارات DxOMark حيث سجل 121 نقطة.

أكد Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، على أن هاتف الشركة الجديد Mi CC9 Pro الذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل إستطاع أن ينافس هاتف هواوي Mate 30 Pro في إختبارات DxOMark، حيث سجل 130 نقطة في الصور الثابتة، في الوقت الذي قدم فيه هاتف Mate 30 Pro من هواوي 132 نقطة، كما حقق في تسجيل الفيديو 102 نقطة بينما حقق هاتف هواوي 100 نقطة.

ولقد تميز نموذج هاتف Mi CC9 Pro الذي خضع لإختبارات DxOMark بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.33، وعدسات 8P.

أيضاً قدمت شاومي مجموعة من المميزات في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث جاء المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم 1/2.6 إنش، مع فتحة عدسات f/2.0، ودعم تصوير portraits وأيضاً تكبير بصري حتى مرتين.

ويتميز المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل، بحجم 1/3.6 إنش، وفتحة عدسات f/2.0، مع عدسات telephoto، ويدعم تقنية OIS مع تكبير بصري حتى 5 مرات أو hybrid حتى 10 مرات، وأيضاً رقمي حتى 50 مرة.

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أيضاً تضم الكاميرة مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بحجم مستشعر 1/2.8 إنش، مع فتحة عدسات f/2.2، وزوايا عرض 117 درجة، كما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/2.4، مع عدسات macro، أيضاً يأتي الهاتف بفلاش LED مزدوج، مع كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتعد نتائج هاتف Mi CC9 Pro في تسجيل الفيديو الأعلى في DxO، حيث تخطى آداء Pixel 4 من جوجل، وآداء هاتف سامسونج Galaxy Note 10 بلس 5G.

يذكر أن الهاتف يمكن أن يدعم المستخدم بالتصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة أو التصوير الليلي، مع زوايا عرض فائقة الدقة، كما يدعم تصوير بتكبير بوضوح أفضل وتفاصيل أكثر دقة.

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