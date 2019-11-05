الكشف عن الهاتف Smartisan Nut Pro 3 للسوق الصيني من قبل الشركة الأم لتطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - TikTok عبارة عن منصة شهيرة لإنشاء ومشاركة الفيديوهات بين المراهقين والفتيات، وقد كشفت لنا شركتها الأم للتو عن أول هاتف ذكي لها. حصلت شركة ByteDance التي تقف وراء تطبيق TikTok على بعض براءات الإختراع من الشركة الصينية Smartisan والتي تم إستخدامها لتطوير الهاتف Smartisan Nut Pro 3.

الهاتف Smartisan Nut Pro 3 الجديد يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، وببطارية بسعة 4000mAh، وبأربع كاميرات في الواجهة الخلفية ( واحدة عادية + واحدة واسعة الزاوية + واحدة مُقربة + واحدة ماكرو ). وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بنظام Android 9 Pie وبواجهة SmartisanOS 7.0. ويأتي هاتف Smartisan الجديد أيضًا باللونين الأبيض والأخضر، ولكل منهما تصميم مختلف للكاميرا.

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تُصر شركة ByteDance على أن هذا ليس ” هاتف TikTok “. على الرغم من أنه قد يوفر لمستخدمي الهواتف الذكية مجموعة متنوعة من الكاميرات ومعالج عالي الأداء ومجموعة من الأدوات لإنشاء مقاطع الفيديو، إلا أنه أكثر من مجرد ” هاتف TikTok “. على الرغم من أنه يأتي مسبقًا مع التطبيق الإجتماعي الشهير مسبقًا، إلا أن الشركة تعلم أن الهواتف الذكية السابقة التي تستهدف مستخدمي الشبكات الإجتماعية مثل HTC First لا تباع جيدًا.

عمومًا، الهاتف Smartisan Nut Pro 3 معروض حاليًا للبيع على المتجرين JD.com و Tmall، وعلى الموقع الرسمي لشركة Smartisan في الصين بسعر يبدأ من 412 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.