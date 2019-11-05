الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro يتصدر قائمة DxOMark لأفضل الهواتف على مستوى الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro اليوم مع خمس كاميرات في الواجهة الخلفية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Lei Jun أن فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية أعطى لكاميرا الهاتف التقييم 121. النتيجة الإجمالية تُساوي النتيجة الإجمالية التي حصدها الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكن عندما يتعلق الأمر بكل إختبار على حدة، فالهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الجديد حصل على 130 نقطة في إختبار الصور، وعلى 102 نقطة في إختبار الفيديوهات علمًا أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro حصل على 132 نقطة في الإختبار الأول و100 نقطة في الإختبار الثاني.

النسخة التي تم إختبارها هي نسخة Premium Edition التي تحتوي على العدسات الثمانية أمام مستشعر 108 ميغابكسل، وليس النسخة العادية التي تضم سبع عدسات فقط. يحتوي الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro أيضًا على كاميرا مُقربة بدقة 12 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×2 وعدسة بفتحة 2.0، وكاميرا مقربة أخرى بدقة 5 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتدعم تقنية منع الإهتزاز OIS. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل، وبكاميرا ماكرو مخصصة لتصوير العناصر من مسافة قريبة، والتي لم يختبرها فريق DxOMark.

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هناك أربع فلاشات منقسمة إلى وحدتين، واحدة منهما مزودة بضوء قوي والآخرى مزودة بضوء ناعم. وبالعودة إلى إختبار الفيديو، فقد حصل الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro على أعلى نتيجة يتم منحها من قبل فريق DxOMark بحيث تفوق على Google Pixel 4 و Samsung Galaxy Note 10+ 5G بنقطة واحدة.

يتيح وجود الكثير من الكاميرات للمستهلكين إلتقاط الصور في جميع الظروف إلى حد كبير، بدءًا من اللقطات الليلية وحتى الصور السياحية بزاوية مشاهدة واسعة. قد يكون لدى Xiaomi Mi CC9 Pro بعض الأشياء التي يمكنك تعديلها هنا وهناك، ولكن مع مثل هذا الهاتف، فإن شركة Xiaomi حققت خطوة كبيرة إلى الأمام بالتأكيد.