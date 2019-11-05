تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن نظام "بايدو" للملاحة

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وذكرت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي الجديد تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-3بي)، حيث يعد هذا القمر هو الأخير في المرحلة الثالثة من نظام (بي دي إس) الذي يشمل أقمارا صناعية خاصة بالمدار الأرضي المتوسط والمدار الجغرافي الثابت والمتزامن المائل.
وسيعمل القمر الصناعي الجديد ضمن مجموعة (بي دي إس) الموجودة بالفعل في المدارات من أجل تحسين تغطية النظام ودقته في تحديد المواقع.
يذكر أن الصين بدأت في بناء أنظمة الملاحة في التسعينات، فيما بدأت في خدمة منطقة آسيا والمحيط الهاديء عام 2012.
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