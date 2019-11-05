شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير طائرة بدون طيار يمكن قيادتها بعد تدريب يوم واحد داخل قمرة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من العلماء بجامعة "بوردو" في فرنسا من تطوير خاصية "الطيارالآلى" بعد سنوات من نجاح الأخوان "رايت" من اختراع أول طائرة عام 1903، وتطويرهم لأول جهاز للتحكم في سرعة الطائرة في عام 1948.

ونجح العلماء فى تطوير خوارزميات تتيح للنظام معرفة إن كان سائق المركبة يعلم كيفية قيادتها ويكيّف ذاته مع مستوى مهارات هذا السائق، حيث يرى العلماء أن هذه الأنظمة ستدرب السائقين بشكل أسرع وستزيد مستوى الأمان.

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وسيجري فريق باحثين من جامعة بوردو تجارب على كيفية تفاعل الإنسان مع الآلات المعقدة مثل الطائرات والطائرات دون طياروالسيارات ذاتية القيادة، وسيدرس مدى كفاءة المشاركين في التعامل مع هذه الأنظمة عن قياس التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم وحركات العين وغيرها من العلامات النفسية الفيزيولوجية.

كما تمكن "تاهيرا ريد"، استاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة بوردومن تطويرنماذج تعتمد على هذه العلامات لمساعدة الأنظمة على معرفة درجة كفاءة سائق المركبات ذاتية القيادة، كما سيدرس سلوك جميع المشاركين في التجربة أثناء تفاعلهم مع عمليات محاكاة لقيادة طائرة فى مختبر" براندون بيتس" .. بالإضافة إلى اختبارات القيادة فى بيئات الواقع الافتراضى أو المعزز.

كما تسعى جامعة "بوردو"إلى تطوير منشأة- تقع على مساحة 1,858 مترا مربعا، لاختبارأنظمة جوية غيرمؤهلة، على أن تنتهى أعمال التطويربها خلال فصل الربيع المقبل.