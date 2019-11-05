شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تطلق تطبيق الفوتوشوب لأجهزة أيباد..وتستعد لـ Illustrator العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أدوبى خلال العام الماضى، عن عزمها إطلاق تطبيق "الفوتوشوب" لمستخدمى أجهزة آيباد، وهو الأمرالذى قامت بتنفيذه اليوم، حيث أصبح رابط التطبيق متاح الآن على متجرآب ستور.
وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن التطبيق سيكون مجانى للتحميل والاستخدام لمدة 30 يوم، لكن بعد ذلك للاستمرار فيه والعمل عليه سيحتاج المستخدم إلى اشتراك فى Creative Cloud، أما بالنسبة للمشتركين فى تطبيقات أدوبى على سطح المكتب، فليس هناك حاجة للاشتراك به، إلا أن تسعيرة الاشتراك غير معروفة حتى الآن.
وكشف التقرير أن التطبيق يدعم بالكامل قلم آبل الذكى، والعمل مع ملفات PSD والطبقات والحفظ والاستكمال على السحابة، كما وفرت الشركة بعض التعديلات على بعض وظائف الفوتوشوب للعمل مع شاشة اللمس، وخاصةً التحديد السريع وفرشاة الطلاء، وكشف التقريرعن الأجهزة التى سيدعمها التطبيق وهي:
iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi, and Cellular)
iPad Pro (12.9-inch) and 2nd generation
iPad Pro (10.5-inch)
iPad Pro (9.7-inch)
iPad 5th Generation
iPad Mini 4
iPad Air 2
كما كشف التقريرأن شركة أدوبى تستعد أيضا لتوفير تطبيقها الآخر Illustrator على أجهزة آيباد فى العام القادم.
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