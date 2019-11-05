تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن Mi CC9 Pro بقدرة بطارية 5260 mAh ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلننت شاومي الآن عن هاتف Mi CC9 Pro الذي ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يتميز بقدرة بطارية 5260 mAh، كما يدعم الهاتف معالج Snapdragon 730G، مع سعر يبدأ من 399 دولار.

كشف عن هاتف Mi CC9 Pro رسمياً اليوم في الصين، والذي يتميز بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.47 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع إطار سفلي صغير الحجم بسماكة 3.43مم.

ويدعم هاتف Mi CC9 Pro رقاقة معالج Snapdragon 730G مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي 3D في الجهة الحلفية، ويضم واجهة MIUI 11 التي ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد.

الهاتف يدعم أيضاً تقنية NFC، كما يأتي بمكبرات 1cc بمستوى صوتيات مرتفع، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع صوتيات Hi-Res وبطارية بقدرة 5260 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، بقدرة على شحن 58% في 30 دقيقة فقط، أو شحن الهاتف بشكل كامل في 65 دقيقة.

وتقدم شاومي إعدادات كاميرة penta في هاتف Mi CC9 Pro، حيث يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم 1/1.33 وفتحة عدسات f/1.69 مع عدسات 7P، ودعم OIS، والذي يدعم إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل.

كما يأتي مستشعر SAK2L3 من سامسونج بدقة 12 ميجا بيكسل وحجم 1/2.6 إنش، مع فتحة عدسات f/2.0، ودعم تصوير portraits وأيضاً تكبير بصري حتى مرتين.

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ويتميز المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل، بحجم 1/3.6 إنش، وفتحة عدسات f/2.0، مع عدسات telephoto، ويدعم تقنية OIS مع تكبير بصري حتى 5 مرات أو hybrid حتى 10 مرات، وأيضاً رقمي حتى 50 مرة.

أيضاً تضم الكاميرة مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بحجم مستشعر 1/2.8 إنش، مع فتحة عدسات f/2.2، وزوايا عرض 117 درجة، كما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/2.4، مع عدسات macro، أيضاً يأتي الهاتف بفلاش LED مزدوج، مع كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mi CC9 Pro بألوان الأسود، الأخضر وأيضاً والأبيض Aurora، بسعر يبدأ من 399 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة 128 جيجا بايت، وسعر 442 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، وأيضاً 499 دولار للنموذج الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة 256 جيجا بايت.

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