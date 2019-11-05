الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch مع نظام WearOS مُزود بواجهة MIUI

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch والتي تعتبر أول ساعة ذكية من الشركة تحمل علامتها التجارية الخاصة Mi. هذه الساعة الذكية الجديدة تأتي مع بعض الميزات الرائعة لدرجة أن شركة Xiaomi تقوم بتسويق هذه الساعة الذكية كـ ” هاتف صغير على معصمك “.

هذه الساعة الذكية مزودة بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 1.78 إنش وبخاصية Always On Display موضوعة في إطار بقطر 44 ملمتر. الجزء الخلفي من الساعة الذكية مصنوع من السيراميك وهناك زر واحد فرعي وزر واحد رئيسي على الجانب الأيمن يتم إستخدامه لتشغيل الواجهة. أما بخصوص الجهة اليسرى، فهي تضم مكبر الصوت وميكروفون. هناك أيضًا دعم للبلوتوث و NFC و eSIM الذي يسمح للساعة الذكية بالعمل بشكل مستقل تمامًا.

تعمل الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch بنظام WearOS التابع لشركة جوجل وبواجهة MIUI مما يجعل ساعة Xiaomi الأحدث هي أول ساعة ذكية تأتي مع نسخة معدلة من نظام WearOS. يضم نظام التشغيل في الساعة أكثر من 40 تطبيقًا مدمجًا ومتجر تطبيقات منفصل مفتوح الآن لمطوري الطرف الثالث. كما أنه يوفر جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية المعتادة بما في ذلك تتبع السباحة، وهي متوافقة كذلك مع تحليلات Firstbeat والتي تمنحك تفصيلاً مفصلاً لبيانات معدل ضربات القلب إستنادًا إلى تمارين مختلفة.

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وبصرف النظر عن نظام التشغيل، فهذه الساعة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi تضم أيضًا المعالج Snapdragon Wear 3100 4G، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB. تم تقييم عمر البطارية بما يصل إلى 36 ساعة من الإستخدام المتواصل مع تشغيل 4G. إستخدمت شركة Xiaomi بطارية بسعة 570mAh في الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch، وهي أكبر بطارية يتم إستخدامها في أي ساعة ذكية على الإطلاق.

حاليًا، Xiaomi Mi Watch تعتبر حصرية للسوق الصيني، وليست هناك أي معلومات حول موعد وصولها إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر أن يتم إطلاقها في الصين إبتداء من 11 نوفمبر بسعر يعادل 185 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك نسخة أخرى من هذه الساعة الذكية تدعى Xiaomi Mi Watch Premium Edition تأتي مع زجاج الياقوت وإطار وحزام مصنوعين من المعدن المقاوم للصدأ، وهذه النسخة ستُكلف ما يعادل 285 دولار أمريكي.