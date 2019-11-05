الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro مع خمس كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro في الحدث الذي عقدته للتو في الصين، وهو الهاتف الذي تم تزويده بخمس كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الأساسية فيها تمتاز بدقة 108 ميغابكسل.

الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الجديد يعمل بالمعالج Snapdragon 730G، مما يعني أنه يضم معالج ثماني النوى يعمل بتردد 2.2GHz. وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة Super AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

الشيء الأكثر أهمية في الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro هو بلا شك الكاميرات الخمسة في الخلف. تعمل الكاميرات الخمسة والفلاشات الأربعة المنقسمة إلى وحدتين على توفير شيء مميزة لجميع المستخدمين. وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تستخدم المستشعر Samsung ISOCELL Bright HMX والذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل مع العلم بأنه تم تطويره بالتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية وتم إطلاقه لأول مرة مع الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha الثوري.

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الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا مقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى خمسة أضعاف وتقريبًا رقميًا يصل إلى 50 ضعفًا، ويضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 117 درجة، وكاميرا أخرى من نوع ماكرو تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من مسافة قريبة جدًا. أما بخصوص الكاميرا الخامسة والأخيرة، فهي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل وتعمل على إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع العلم بأنها تعمل أيضًا ككاميرا مقربة.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يسمح بشحن 58% من البطارية في غضون نصف ساعة فقط و100% في غضون 65 دقيقة. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MIUI 11 مع العلم بأنه سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأبيض والأسود.

الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro متوفر للطلب المسبق في الصين إبتداء من اليوم بسعر 400 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وبسعر 440 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك نسخة ثالثة تدعى Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition تكلف 500 دولار أمريكي وتضم بدورها 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.